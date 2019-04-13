Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Derneğimizin bugüne kadar bu süreç içerisinde bugün hizmete girecek olan yeni binamızın töreninde de katılamayacağım bir cenaze merasimimiz var yoksa orada da olmak istiyordum. Hayırlı olmasını diliyorum.



Eğitim öğretimin amacı ideal insan yetiştirmektir. Milletimizin inancına değerlerine tarihine kültürüne uygun bir eğitim öğretim sistemi yapmalıyız. Hep ne derlerdi niye buraya geldiniz imam mı olacaksınız cenaze yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi, bununla bir yılgınlık gibi yaparak aba altından sopa gösterirlerdi. Ama hamdolsun bugünlere geldik ve bunun öyle olmadığını gösterdik.



Benim için imam hatip de okuyan da Galatasaray Lisesi’nde Kabataş Lisesi’nde okuyan da evladımdır. Bu zaten aldığımız terbiyenin de gereğidir. İmam Hatip ailesi öğrencinin ailesinden başlayarak hayatın her anında gece gündüz çalışarak bir dava adamlarının mücadelesi ile bugünlere gelmiştir.



Türkiye’nin tek parti devrinin hastalıklı zihniyetinden kısmen de olsa kurtulabildiyse imam hatipliler etrafında yürütülen mücadele sayesindedir.



Sizde istediğim sadece bu millet için değil tüm insanlık için bir ışık bir üreticisidir. Kutlu dava yolunda verilen mücadelenin değerini asla unutmayacağız.

Bu kutlu dava yolunda verilen mücadelenin değerini asla unutmayacağız. Hayatlarını bu davalara adamış nice aksakallı büyüğümüzün hatıraları gözlerimizin önündedir.



Pınarhisar cezaevinde olduğum dönemde oğlum Bilal Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi’nden mezuniyetine katılamamam nedeniyle bir mektup yazmıştım. Şimdi o mektubu size okumak istiyorum.



"Sevgili gençler sizin için bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yanınızda olduğumu özellikle bilmenizi istiyorum. Yanınızdayım, çünkü ben de sizden birisiyim. İmam hatipliyim. Bu sıfatı hep onurla taşıdım. Bundan sonra da nerede hangi şartta olursam olayım onurla taşımaya devam edeceğim.

Yanınızdayım; çünkü oğlum sizin aranızda, sizden biri. Bu sevinçli ama hüzünlü gününüzü bir kez daha kutluyorum. Hüznünüz, size reva görülen muameleden dolayıdır. Bu benim de bedenimde depreşen bir acıdır.



Şu anda cezaevinde bulunuyor olmaktan daha derin bir acıdır bu. Buraya kadar dayanan sevgili oğullarım kızlarım siz daha acısına da dayanacak yapıdasınız. Arkadaşlarınızın her biri bir yere savrulurken siz buradaydınız, imam hatip lisesindeydiniz. Öyleyse üzülmeyin. Yarına ilişkin umutsuzluğa düşmeyin. Sizler birer meşalesiniz bu karanlık günlerimize. Değerinizi bilin ve koruyun.

Sevgili oğlum, oğullarım, sevgili kızlarım, sevgili gençler sizleri gerçekten çok seviyorum. Ellerinizin sıcaklığını ellerimde hissediyorum. Bir kez daha gününüz mezuniyetiniz hayırlı olsun derken geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum"

Ana muhalefetin başındaki zat İmam Hatip liselerinde hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor. İmam Hatip okullarından hangi derslerin okutulduğunu dair bilmiyor. Buralarda tarihi Kimya matematik felsefe derslerinin okutulduğunu bilir misin dedim. Saf saf duruyor. İşte neymiş Kadıköy’de 5-6 tane imam hatip okulu fazla derdi bu. Çamlıca’da bu cami gereksizmiş. Nereden nereye… Bu hesabı kalk bir de Kanuni’ye Fatih’e sorsana…



Bir ara öğrenci sayısı 600 bine çıktı sonra budadılar budadılar 60 bine indirdiler. Şimdi hamdolsun İmam Hatip Okulları şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip hale geldi. Şimdi temennimiz niteliği de arttırmak. Ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde bu kadar imam hatipe ne gerek var diyen zavallılar da var.



İmam Hatip binalarının kapılarına kilit vurdular ama milletimizin gönlündeki ateşi söndüremediler. Bugün bin yıl sürecek denen 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı ama köklerini kurutmaya çalıştıkları medeniyet ağacımız yaşamaya devam ediyor. Galip olarak sadece Allah’tır bunu bilseydiler bunu söyleyemezdiler.

2002’de göreve geldiğimizde imam hatiplerin ortaokul kısmı yoktu. Biz skordan ziyade kaliteye ve içeriğe önem veriyoruz.



Biz rükûdan başka yerde eğilmeyecek başlar gibi bir nesli yetiştirmemiz lazım bu yolda çok çalışmamız lazım. İmam Hatipli demek aynı zamanda dava adamı olmak demektir. Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle kendi nefsinden başlayarak ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, ülkesine ve nihayet tüm aleme uzanan bir silsile içinde nerede durduğunun da farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde işte seçimlerde de filan falan... Allah selamet versin. Hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar bunlar. Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu?

Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken başka bir yana savrulduklarını görüyoruz. Ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Çamlıca Cami’ne bile gereksiz diyecek kadar savrulduklarını görüyoruz. Sadece şurada şu Fatih içerisinde 400’e yakın mescit kapatılmıştır. Bu CHP zihniyeti tarafından kapatıldı. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Kalkıp da altı oka yedince bir ok ilave etmek suretiyle oradan bir şey kapanlar bunları söylerlerse her halde milletim de onlara gereken dersi verecektir.



Büyük Çamlıca Cami başta olmak üzere ortaya konan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz. Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızla tüm alanlara yayılıyor.