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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Olayın malum, seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Olayın malum, seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Tabii bu mahkeme sürecinde de bu işin üç basamağı var. İlçe Seçim Kurulları, İl Seçim Kurulları bir de YSK var. YSK bu mahkeme sürecinin adeta patronudur. Yani nihai karar oradan çıkacaktır. Bazen bakıyorum sağolsun ağzı olan konuşuyor.

Çünkü yaşamamışlar. Belli kariyeri olan da konuşuyor. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul’da tercihli oyla seçim yapıldığı zamanda İstanbul’un ilçe ve il seçim kurullarından vekil seçilmiştim.

Sonra YSK’ya müracaat edildi. O zaman benin vekilliğim alındı. Yapacak bir şey yoktu. Onda da bir hayır varmış. Daha sonra İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı oldum. Şu anda İlçe Seçim Kurulları’na yapılanlar yapılıyor.

İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir.

İstanbul’da, Ankara’da, Yalova’da diğer illerde yapılan da budur. Muhalefet bir şeyler söylüyor. Biz Türkiye genelinde 30 büyükşehrin 15’inde AK Parti olarak biz aldık. MHP bir tanesini aldı Manisa. Geri kalan 14’ünü de onlar aldı.

Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil.

Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.

Cumhur ittifakı olarak aldığımız oy 53,3’tür. Karşımızdaki 4’lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Ama şu anda Türkiye’ye içişlerine karışma gayretinde olan ABD’nin, Avrupa’nın bunu bilmesi lazım.

Amerika’da bu noktada atılmış adımlar var. Herkes haddini bilecek. Türkiye’de katılımıyla yüzde 82-83’e varan katılımın olduğu demokrasi dersi dünyaya verilmiştir. İllerde ise 51 ilin 24’ünü almışız, 10’unu MHP almış. Bakın 34. Cumhur ittifakı illerde fark atıyor. 911 ilçenin 511’ini biz almışız AK Parti olarak, 135 tanesini MHP almış.

Cumhur ittifakı ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini almıştır. Buradan da bunların ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. 202’sini AK Parti olarak biz aldı ki MHP 89’sunu aldı. Toplamda yüzde 75. Nal topluyor diğerleri. Millet cumhur ittifakına gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi sadece AK Parti olarak biz aldık. Şu anda sayımlar devam ediyor. İstanbul’un 39 ilçe belediyesi var. Bunların 25’ini Cumhur İttifakı aldı. Burada bir defa bir ders var. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelelim. Şu haliyle bile şu anda kahir ekseriyeti AK Parti – Cumhur ittifakına aittir. Son şeylerde 40-50 tane falan muhaliflerden daha fazla meçli üyesine sahip.

Bir belediye başkanının eğer kendi meclisinde sırtını dayayacağı çoğunluğu yoksa komisyonları istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi oluşturamaz. Denetleme mekanizması yanlışın da yol vermez.

Ben cumhurbaşkanıyım. Ben aynı zamanda AK Parti’nin de genel başkanıyım. Böyle muhalefetin ifade ettiği gibi şeyler söz konusu değil.

Şu anda bir Anıtkabir olayı yaşandı. İstanbul’dan beyefendi çıkıp gidiyor. Mazbatanı aldın mı almadın. Almadığın halde Anıtkabir’in protokol işlevi nedir haberin yok. Kılavuzluk yapanlar da yanlış kılavuzluk yaptılar. Defterin nasıl yazılacağını bilmiyor, öyle bir şey yazma hakkın da yok. Mazbatanı alırsın eyvallah. Protokol usulü açısından yanlıştır. Bizler hiçbir zaman usule, erkana aykırı hareket etmemişizdir. Önce usul ve erkan öğrenmesi lazım. Yanlış kılavuzluk yaptılar, yanlış yola düştü.

Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti aldı. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. YSK karar verdiği andan itibaren iş bitmiştir.

S400 önemli yer tutuyor. Amerika’nın söylemleri falan çok yanlış. S400 ile ilgili süreci bitirdik biz. Ödemeleri yapıyoruz. ABD’ye de teklifimiz sizden de patriotları alalımdı. Rusya’nın tanıdığı şartları onlar bize tanımadı. S400 süreci işliyor, teslimatlar Temmuz ayında başlıyor. F35’de ikisini teslim almıştık bunlar Amerika’da. Üçüncüyü de teslim ettiler. Dördüncü de gelecek. Pilotlarımız orada çalışmalarını yürütüyor. Bu arada da NATO genel sekreteri yaptığı konuşma manidardır. O konuşmasında adeta NATO ülkesi üyelere herhangi bir yaptırım bunlar doğru şeyler değildir, hepsine ihtiyacımız var ifadesini kullandı. İkili ticaret hacmimizi görüşeceğiz. Doğal gaz noktasında Rusya ile ilişkimiz çok güçlü. Bunların görüşmesini yapacağız. Pazar günü arkadaşlarımızla brifing yapacağız, orada da arkadaşlarımızla görüşeceğiz.

Belki günübirlik Ankara’ya gider gelirim.

Çok akıllıca çok planlı bir taşınma işlemi sürdürülüyor. Bugüne kadar olmamış bir taşıma işlemi var. 1000’i aşkın TIR, kamyon… Elektrik elektronik mekanizmalar hassas. Bunların taşınması söz konusu. Arkadaşlarımız hassasiyetlerini ortaya koyarak işin takibini yapıyorlar. Önümüzdeki hafta her şey rayına oturacak. Dünyanın en güçlü en büyük havalimanı uygulamada da adımlarını atmış olacağız.

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