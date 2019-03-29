Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İşte Pendik’in konuşmasından satır başları:



Bizi bir araya getiren cumhur ittifakında nedir 15 Temmuz darbe girişimidir. O günden itibaren biz cumhur ittifakını oluşturduk.

Karanlık mahfillerde yapılan listeler var. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı taraf kalmadı.

Hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Daha seçilmeden belediye başkanlarının tepesine binenlerin yarın İstanbul’u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır.

Siz CHP adayına oy verdiğiniz sanacaksınız ama belediyeye Kandil’in militanları yönetecek.

Şimdi çıkmış, “ben Trabzonluyum” diyerek Trabzonlu hemşerilerim mi aldatacaksın

Mesele hangi şehirden olup olmadığın değil. Adam olup olmadığın önemli.

Biz de size layık olacağız. Unutmayın; at binenin kılıç kuşananın. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul 15,5 milyon. Burada kalite önemli, burada vasıf önemli.

Bugün Binali kardeşimizin dünyada birçok liderlerle münasebeti oldu. Bay Ekrem sen nereyi tanıyorsun ya? Dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil. Daha iyi olacak.

Böyle bir üçlü mü Pendik’e daha iyi hizmet verir mi? Yoksa üstü şişhane altı kaval…. Öyleyse hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kale içeriden fethedilir unutmayın. Binali Bey'in tek borcu İstanbul’adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey'e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz, Kandil’dekiler gibi, Pensilvanya’dakiler gibi… Bizim öyle bir derdimiz yok.

Şimdi Pendik Belediye Başkan adayımız Ahmet Cin kardeşim, yakasına yapışan teröristin; boyunun ufak olduğuna bakmayın çarpar. O da cin çarpmışa döner. Ömrünü Pendik’e hizmet etmeye adamış bu kardeşimizin tek bir gayesi var, ilçemizin hayallerini gerçeğe dönüştürmektir.

Gördünüz değil mi? CHP’nin Adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı’nı söylemiyor. Niye? Kandil’in arkasında olduğu HDP’nin İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk Bayrağı’nı göremezsiniz. Bunlarla CHP el ele kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele kol kola. Saadet el ele kol kola. Nereden nereye?

Bir yarınımız var, koşalım, çalışalım. Hiç ümitsiz olmayın. Azmedersek rabbim neticesini verir. Ve kaç kişiyi biz ikna edebiliriz? Şunları anlatın; kalplerin sahibi Allah’tır.

TUZLA MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuzla'daki açıklamalarından satır başları:



Bugün İstanbul'da 8 ilçede mitingim var.Tuzla'dan Pendik'e geçeceğim. Sözlerimin hemen başında 24 Haziran seçimlerinde şahsıma vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Nasıl size son 25 senede mahcup olmamışsak bundan sonra da olmayacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanımışsınızdır.

Siyaset cesaret fedakarlık dürüstlük gerektirir.

Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik içinizden biri olarak geldik. Tuzla Kartal ne hale geldi, yeniden inşa ettik. CHP’nin Tuzla’yı ne hale getirdiğini bilirsiniz biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamdolsun ne duruma geldi, yeniden adeta biz buraları ihya ettik, inşa ettik. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi güçlü olur. Sizlerle birlikte bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım. Cumhur destek verirse Cumhurbaşkanı da ülkesini en güzel şekilde yönetir.

Biz evine helal rızık götürmek için ter döken emekçimizin, esnafımızın istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız. Biz sadece şahsımıza oy veren

Bugün Ankara’da maalesef 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz de yaralandı. Allah rahmet eylesin, Maalesef metruk denilebilecek noktada, gelip orası boş diye buraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı, onun için bize destek vermeniz lazım. Onun için bu kentsel dönüşüm çok önemli. Kimseyi ayırmayacak kimseyi dışlamayacak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyon kardeşimizin her birinin huzuru için gayret göstereceğiz.

Türk milletinin cumhurbaşkanı olarak yolumuza büyük bir hassasiyetle devam edeceğiz. Siyaset cesaret dürüstlük gerektirir. Gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı gerektirir. Biz böyle bir devlet adamı olmanın gayreti içerisindeyiz.

Son 17 yıldır İstanbul’a 255 katrilyon lira yatırım yaptık. 40 yıldır hep eserlerimizle konuştuk. Yarın da eserlerimizle konuşacağız. Bu ülkede tek bir dikili ağacı bile olmayanlara inat projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. Bay Kemal’in dünyadan haberi yok. Bir ara SSK’nın genel müdürlüğünü yaptı, batırdı. Fazla kalmadı artık bir yarınımız var. Hanım kardeşlerimin kaleyi içerden fethetmesi lazım, buna hazır mıyız. Gelin herkesi bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim ve doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil, tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah’tır. Sen sadece anlat. 57 ile gittim, 30 civarında ilçeye gittim. Bu süre içerisinde rabbimiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerleri sadece Ankara’da kulis yaptılar. Hangi PKK’lıyı nerelerden aramıza alırız bunları tartıştılar. Ancak bizim öyle kişileri aramıza almamızın mümkünü yok.

Ben öğrenciyken bizim sınıftaki öğrenci sayısı 75’ti. Biz sayıları şimdi 20-25 indirdik. Biz bunları başardık. Tuzla’ya bin 686 derslik inşa ettik. TOKİ kanalıyla Tuzla’ya 11 bin 44 konut inşa ettik. Gebze – Halkalı banliyö hattını hizmete açtık. 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı. Tuzla’ya 5 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yolları yaptık, ilçemize 23 park, 3.3 kilometrelik bisiklet yolu kazandırdık. Tuzla genelinde 510 km yeni doğal gaz hattı döşedik.

İstanbul’da 5 milyon 300 bin civarında İstanbul’da eve doğal gaz getirdik. Bunlar insana hizmet nedir bilmez, bu bizim işimiz. Bin araç kapasiteli Tuzla metro istasyon otoparkı yapımına devam ediyoruz. Türkiye’nin modern sebze meyve halinin yapımıza Aydınlı’da başladık. Bunlarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlere yeni eserler yapmaya devam edeceğiz. Tuzla’da aşıda dışa bağımlılığı azaltacak biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. İstanbul’a yapacağımız 3 yeni otogardan birisi de Tuzla’da olacak. Millet Bahçesi ile Tuzlalılar rahat bir nefes alacak. Tuzla’ya su sporları merkezi inşa edeceğiz. Yeni gençlik merkezi, çocuk bilim kampüsü yapacağız.

Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli…

Bu seçimlerde İstanbul’da cumhur ittifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli.

Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz.

Ezan düşmanlarıyla bayrak düşmanlarıyla İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak’ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git kimi yanına alacaksan al, ama bu topraklarımızı bölemeyeceksiniz.

Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Siz bunların peşinden mi gideceksiniz. Bunlar benim Kürt kardeşlerimiz temsil edebilirler mi? Bunlar çukurlar hendekler kazdılar orada benim Kürt kardeşlerimi öldürdüler. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Kadın biz sırtımızı YPG’ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayadık aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor. Gelin boğun hani… Cudi’de Gabar’da Kandil’de inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ’cüler de öyle… Hani neredeler?

İstanbul sıradan bir şehir değil, bir ilçe değil buraya büyük düşünen dünyayı iyi tanıyan bile bir aday lazımdı onun için de biz buraya Binali Bey’i aday gösterdik. Aynı şekilde Özhaseki beyi de Ankara’ya aday gösterdik, onun da öyle bir vizyonu kariyeri var.