Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen ABD-Türkiye ilişkilerinde geleceğe daha umutla bakıyoruz.

ABD ile ilişkileri baltalamak isteyenlerin planları boşa çıkarıldı.

Başkan Trump da Türkiye ile ilişkileri ilerletip kuvvetlendirmeyi düşünüyor.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin istismar edeceği otorite boşluğu oluşturmaması önemlidir.

Biz kararlı olarak burada DEAŞ'ı sıfırlarız, El Bab'da bunu gösterdik, dedik. Ama maalesef bu adım YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.

Bugün Türkiye'nin Suriye'de güvenli hale getirdiği alanlar Suriye'nin en barışçıl, huzurlu alanlarıdır.

Bize sığınıyorlarsa biz derdest edemeyiz, bize medeniyetimiz, tarihimiz bunu öğretti.

Başta DEAŞ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız. ABD'nin de bizimle aynı hassasiyetleri paylaştığını düşünüyorum.

Burada bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum. DEAŞ terör örgütünü bir başka eli kanlı terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin PKK-PYD-YPG terör örgütleriyle mücadelesini Kürtlere karşı olan bir mücadeleymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Bizim Kürtlerle hiçbir zaman herhangi bir sıkıntımız olmadı ki. Bugün benim partimin bu bölgelerde ciddi sayıda milletvekilleri var. Bugüne kadar yeni yönetim sistemleri dışındaki dönemlerde her zaman kabinemin içerisinde benim Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. Şuanda bile bu kabinemde bile var. Çünkü bizde bu tür bir ayrımcılık sözkonusu değil. Bizim dinimizin de gereğidir; böyle bir ayrım yapamayız, yapamazsınız. Asılolan insansır, ehliyettir, liyakattir. Biz buna bakar ve adımımızı da buna göre atarız. Çünkü bizde ne Arap'ın beyaza ne beyazın üstünlüğü yoktur. Biz buradan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bütün bu istira kampanyaları Sayın Trump'ın son kararının akabinde çok daha yoğunluk kazandı. Türklerin ne Irak ne de Suriye Kürtleri ile bir sorunu yoktur.

YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat kayıtlarına geçmiştir.

PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir.

Son dönemde 23 bin TIR ve kamyon Suriye'nin kuzeyindeki bölgede malum terör örgütüne getirilmiştir.

Dost acı ama gerçeği söyler. Zaman haklı olduğumuzu gösterecek.

Obama döneminde güvenli bölge ifadesini ben sürekli kullandım, yapalım dedim.

Gelin güvenli bölgelerde konteyner kentler oluşturalım.

Mülteciler için şimdiye kadar yaptığımız harcama 35 milyar doları buldu. AB verdiği sözü yerine getirmedi. Mülteciler için 1.75 milyar avro geldi.

Müttefiklerimizden, koalisyon ortaklarımızdan mülteci ve terör örgütüne çözüm sunan bu teklifimize cevap alamadık.

Ayrıntılar geliyor...