Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te il teşkilatının yemeğinde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Dünya zalimlerle hainlerle dolu.
- 'Cumhuriyet'le beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor. Atatürk'ün partisiyiz diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü bugüne kadar onlar Atatürk'ü istismar etmekten başka bir şey yapmadılar.
- FETÖ'nün montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimde de boş durmayacaktır.
- Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız.
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