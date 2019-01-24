Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile birlikte açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Cumhurbaşkanı Preca ile ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma fırsatı bulduk.
Malta Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü savunucularındandır.
AB'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında verdiği söz yerine gelmiyor. Daha önce bize 3+3 6 milyar Avro verilen sözün ne yazık ki adeta çeyreği verilmiş durumda o da 1,7 milyar Avro. Bizim ise yaptığımız harcama 35 milyar dolara ulaşmış durumda. AB'de bunun gündeme getirilmesi ve bu desteğin verilşmesi suretiyle bizim gerek Suriye'den gerek Irak'tan ülkemize göç edenler noktasında onların daha iyi şartlarda yaşama şartlarını arttırmak istiyoruz. Gelse de gelmese de biz bunu devam ettireceğiz.
Preca'nın açıklamalarından satırbaşları:
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