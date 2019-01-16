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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır." dedi. "Çekilme sürecinde Trump'ın kararlılığını gördük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Münbiç'te düzenlenen saldırı ile ilgili de "ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin her zaman en büyük destekçisi olmuştur. 

Avrupa Brexit konusunda hassas bir dönemden geçiyor, biz de yakından takip ediyoruz.

Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor.

Ticaret hacmimiz için 1 milyar dolar hedefimiz var. 2019'da bu hedefe daha fazla yaklaşırız.

İşadamlarımızı karşılıklı teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

İlk Zagreb ziyaretimize iş adamlarımızla gelip oradaki iş adamlarıyla aynı masada toplamayı ümit ediyoruz, ticaretimizde önemli sıçrama olacaktır.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Kitaroviç'in açıklamaları ise şöyle:

Kültür-Sanatta mıutabakat zaptı imzaladık.

Hırvatistan ve Türkiye arasında çok tarihi ilişkiler bulunmaktadır. 

Hırvatistan Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi destekleyecektir.

Bosna Hersek'e desteğimizi sürdüreceğiz.

Türkiye mülteci krizinde önemli rol oynadı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

SORU-CEVAP

"DAYTON ANLAŞMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART"

Erdoğan: Bosna Hersek'te hükümetin kurulmasının ardından üçlü mekanizmayı çalıştırmamız ülkelerin samimiyetiyle beraber, gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından, katkı sağlayacaktır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çözüm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır. BM'nin tekrar devreye girmesi ve tekrar güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Tüm o sıkıntılı dönemlerden sonra çok acil bir şekilde, Dayton anlaşmasının bir çözüm üretemediği ortaya çıkmıştır. Daha doğru dürüst bir ordunun oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için bir sorundur.

Kitaroviç: Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girme yolunda biz destek veriyoruz. Bosna Hersek'in içindeki reformlar konusunda da destek veriyoruz. Bosna hersek diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir ülke. Üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Dayton anlaşmasından sonra orada birçok değişiklik yaşandı. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; diyalog çok önemli. Biz Hırvatistan dışında yaşayan Hırvatların da haklarını korumalıyız. 

Erdoğan: her şeyden önce bu seçimlerde kullanılan oyların hangi iradeler tarafından kullanılmıştır bunun tespitini yapmak bizim haddimize değil. Sandıkta irade oy kullananındır. Bunu nasıl gerçekleştirmiştir bunu bilemem. Ne kadarı kime vermiş bu konuda bizim kesin tespitimiz söz konusu değil. İrade seçmenindir. Seçmen oyunu nasıl kullanmışsa saygı duymak zorundayız. Hedefimiz şudur; Ortaya bir netice çıkmıştır. Gerek Hırvat, gerek Boşnak gerekse Sırplarla birlikte bir birlikteliğin olması önemlidir. Bosna Hersek'in buna ihtiyacı var. AB süreci yaşayan bir Bosna Hersek var. 2020'nin ilk yarısında, malum Hırvatistan dönem başkanlığını alacak. Bu süreçte atılacak adımlar önem arz ediyor. Ben de bu süreç içerisinde değerli dostuma onu ifade ediyorum; bize de ne düşerse onu yapalım. Bölgenin barışına katkıda bulunalım, temennim budur.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ KONUSU

Erdoğan: (YPG'li teröristlere dağıtılan silahların toplanması)  Trump'la yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak bölgeden buradaki ABD askerlerinin çekilmesi, bu çekilme esnasında neler yapabiliriz... Bu mesele gündeme gelmedi. Diğer konu da 20 mil güvenli bölge konusu. Bu konuda da Türkiye olarak biz güvenli bölge ile ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle savaşmada biz varız. Türkiye'nin Kürtlere karşı yönünde farklı bir uygulamada olduğu yönünde bir spekülasyon var. Biz Kobani'den 300 bin Kürt'ü misafir ediyoruz. Bunun dışında Suriye'deki Hristiyanlara PYD/PYG zulüm yapmıştır. Biz hepsine kapımızı açtık. Aynı şekilde Araplara, Türkmenlere kapımızı açtık. Bunları konuşma fırsatı bulduk. Çekilme sürecinde Trump'ın kararlılığını gördük.

(Münbiç'teki saldırı çekilmeyi etkiler mi) Tabi bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki buradaki ABD'nin almış olduğu kararı etkileme anlamı olabilir. 

Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz. Aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bitireceğiz. Suriye halkının huzurunu yaşatmak durumundayız. 20 mil konusu güvenli bölge olarak önümüzdedir. Bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

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