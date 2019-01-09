Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan file ve bez torba mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Parlamenter sistemde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu. 2011'den bu yana sistemimizin değişmesi gerektiğini ifade ettik.
Bizden önceki son 14 yılın enflasyon ortalaması 70,3... Bizim iktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. Ve 16 yılın enflasyonda ortalaması 9,54...
Şimdi ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur diyor. Yani yalan üzerine siyaset kurulu olduğu zaman çöp çukur çamurdan kurtulamazsınız.
"POŞETLERE SAVAŞ BAŞLATTIK"
Sıfır atık konusunda yerel yönetimlerin çok çok kararlı ve ısrarlı olmaları gerektiğini savunuyorum. Son zamanlarda biz plastik poşetler ve benzeri ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık.
Bu savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Hatırlıyorum anacığım evde file dokurdu. Fileyle alışverişi yapar gelirdik.
“Biz bu kampanyada 31 Mart kampanyasında file kullanalım” dedim arkadaşlara. Ve “bu bez torbayla fileyle kampanyamızı yapalım” dedim. Asla plastik poşet kullanmayacağız. Birilerinin bir yerden bu işi başlatması lazım. Güzel olacak şık olacak.
DEVAMI GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle