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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: 'Operasyona her an başlayabiliriz'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı ile ilgili olarak ''Sayın Trump ile konuştuk Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım'' dedi. ''Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de ABD askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları: 

''6 aylık aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl 2. defa bir aradayız. Bugün de direnişin ve dirilişin sembolü. Her köşesi tarih kültür kokan gönül ve el emeği kokan bu şehir bizim daime göz bebeğimiz olmuştur. Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Biz de her fırsatta gidiyoruz. Hz. Mevlana, gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana’nın 745. vuslat yıl dönümü vesilesiyle Konya’dayız. Konya’ya toplam yatırımı bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin topu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

YHT KAZASI: HESABI SORULACAK

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT’nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin yakından tanıdığı, görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Konya’yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. 31 Mart'ta yine en yüksek oy oranıyla Konya’yı bir numaraya taşıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Eğitimde 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta 148 milyon liralık yatırımı hizmete sunuyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişinin açılışını yapacağız. Konya her dönem belediyecilikte örnek oldu. Büyükşehir belediyesinin tesis ettiği 180 yeni otobüsü bugün hizmete alıyoruz.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı konumdadır. Konya’nın bu başarısında geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Konya’ya bu yakışırdı, biz de bunu yaptık.

Bay Kemal lafla olmuyor bu iş. İcraat ne yaptın, onu söyle. SSK’da genel müdürlük yaptın, bütün hastaneler rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı, sen böyle bir genel müdürlük yaptın.

SAYIN TRUMP'LA KONUŞTUK, GİTMEZLERSE BİZ GÖNDERİRİZ

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz.
Sayın Trump ile konuştuk Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım.

BU MİLLETE KİMSE BEDEL ÖDETEMEYECEK

Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. İşte Mavi Tünel. Yaptık mı yaptık. Aynı şekilde Konya’ya hızlı tren getirdik mi getirdik. Gezi dediler. 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Dedik ki yanlış yapıyorsunuz dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Dolmabahçe’de caminin içine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi sızlanıyor. 'Benim oğlumun suçu yok' diye. Suçu yoksa çıkar, varsa bedelini öder. Zira 15 Temmuz’u unutmadık.

BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ

17-25 Aralık'ta emniyet - yargı darbesine teşebbüs ettiler. Milletimizin iradesine çarptılar. 'Çözüm süreci' dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş.

HADDİNİ BİL

Birileri çıkmış Portakal mı narenciye mi? Sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu ülkede benim milletimle, onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz’da tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bir daha kaçamazsın. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Anında bedel ödersin. Bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun.

TÜRKİYE İLE OYNANMAZ. BUNU İYİ BİLECEKLER

Irak’ta, Suriye’de nihai hedefimiz; ülkemize olan oyunları birer birer bozduk. Türkiye ile oynanmaz. Bunu iyi bilecekler. Ekonomi silahını üzerimize yönelttiler o da tutmadı. Türkiye ekonomisinin gerçek durumu oturuyor, oturacak.  Ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmiyoruz. Bir kez daha sesleniyorum.

OPERASYONA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ

Ülkemizde son yıllarda kurulan tuzakların en önemli aracı da Suriye meselesi. Pervasızca oynan oyun 1 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Esed bir milyon insanı katletmiştir. Suriye’de sadece Türkiye’nin güvenlik altına aldığı bölgelerde huzur var. Onun dışındaki her yerde zulüm var.

Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri himaye edenlere söylüyorum. Bundan vazgeçin.

Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Sayın Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız.

Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de ABD askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Teröristler bize karşı tüneller kazıyormuş. Korkunun ecele faydası yok.''

 

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