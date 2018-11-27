Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:



Mutabakat varsa MHP ile karşılıklı jestler olacak.

GRUP KONUŞMASI

Erdoğan’ın grup konuşmasından satır başları ise şöyle:

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul Sancaktepe’de dün düşen askeri helikopterimizde hayatlarını kaybeden askerlerimize bir daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Halen sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimize başarılar diliyorum.

Ege ve Akdeniz'deki haklarımız meselesi eskiden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususlardır. Arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve onunla haraket eden Güney Kıbrıs'ın pervasız davranışları, en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız. Ne Doğu Akdeniz'de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

KARADENİZ GERİLİMİ

Karadeniz'deyse başka bir gerilim giderek tırmanıyor. Gerilimin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz.

Karadeniz'in bir an önce barış denizi haline gelmesini ümit ediyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalog ile çözmeleri çağrısını yapıyoruz.

"TAAHHÜT EDİYORUZ

Dünyayı korkutmak için sürekli büyütülen DEAŞ’ın aslında nasıl bir proje olduğu Türkiye’nin sahaya girmesiyle belli olmuştur. Bu örgütü biz çökerttik. Karşı olduklarını söyleyenler DEAŞ’a karşı mücadele vermediler. Suriye'de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen, eğitilen, donatılan, varlıklarını sürdürmelerine izin verilen birtakım küçük çeteler vardır. Biz Türkiye olarak bu örgütün kalıntılarını el ele verirsek birkaç ay içinde tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

PKK’nın Suriye kolunu oluşturan terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Kandil’dekilerin dağlara kaçırılan kızları kadınları ne hale getirdiklerini tüm dünya izliyor. Onlardan doğan çocuklarda Avrupa’da şurada burada satılıyor.

Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler. Müttefik olduğumuzu söyleyenler için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş siliyoruz. Türkiye, en sıkıntılı günlerinde İstanbul Havalimanı'nın ve Star Rafinesi, TANAP’ın açılışını yaparak dünya gündeminde en üst sıralarında yer almıştır.

YATIRIM SEFERBERLİĞİ MESAJI

Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız.

YEREL SEÇİMLER

31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. Her alanda Türkiye’ye adeta çağ atlattık. 2019 için de gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir.

20 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıklayacağız. İnşallah Güney Amerika dönüşü kalan il, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız.

Milletinin evinin önünden çöpünü düzenli alamıyorsanız musluğundan suyunu akıtamazsınız millet size mazeret sormaz, biletinizi keser. Bu millet kime nasıl bilet keseceğini biliyor. Ümraniye’de çöp dağı patladığında oranın belediye başkanı CHP’liydi. Partimde de bu tür arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz. 3 kez belediye başkanlığında kalan arkadaşlarımız farklı yerlere kaydırdık. Onların başarısından istifade etmek istedik.

Ana muhalefet partisi CHP hizmetten icraattan projeden uzak anlayışla ülkemiz siyaset anlayışını zehirlemiştir.

Kılıçdaroğlu CHP’li başkanları yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. CHP’li başkanlarının yönettiği yerler bugünkü refahına büyükşehir ya da hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir.

Kadıköy’den Pendik’e belediyesinin raylı sistemiyle değil, büyükşehirin raylı sistemiyle gidiyorsunuz. Bu belediye CHP’li demedik her yere aynı hizmeti götürdük.

İŞTE ADAYLAR

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek



Ankara - Mehmet Özhaseki



Balıkesir - Yücel Yılmaz



Bingöl - Erdal Arıkan



Çanakkale - Ayhan Gider

Çankırı - Hüseyin Boz



Çorum - Halil İbrahim Aşkın



Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler



İzmir - Nihat Zeybekci



Karaman - Mahmut Sami Şahin

Konya - Uğur İbrahim Altay



Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman



Muş - Feyat Asya



Sakarya - Ekrem Yüce



Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu



Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Yozgat - Celal Köse