Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili flaş açıklama

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizde tarihi bir dönüşüme imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel sektör projesinin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu.

''SEN ÖLÜLERİ REHİN ALIYORDUN YA ÖLÜLERİ''

Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.

''İDLİB'TE KAZANDIĞIMIZ BAŞARIDAN DOLAYI DÜNYA BİZİ KUTLADI, ANAMUHALEFET TEK LAF ETMEDİ''

Bu zat bana iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciye biz bakıyoruz. Batı kapılarını kaparken, biz kapıları açıyoruz. Kahraman askerlerimiz başarı üzerine başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor. İdlip'te kazandığımız başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Anamuhalefet tek laf etmedi. Etmez...

''EN BÜYÜK BAŞARILARI 'HER EVDEN BİR OY' DİYEREK TERÖR YARDAKÇISI PARTİYİ MECLİS'E SOKMAK''

Yurt dışına gittiklerinde Türk vatandaşlarıyla değil, John ile Hans'la bir araya geliyorlar, hatta ajanlarla konuşuyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince anamuhalefetin başındaki zat rahatsız oldu. Sözde adalet yürüyüşünde yanındaki kişiler tescilli terör zanlıları. Bunların en büyük başarılar her evden bir oy diyerek terör yardakçısı partiyi Meclis'e sokmak. Şimdi de belediyelerde aynı oyunu sergiliyorlar. Buna pabuç bırakmayız.

Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar onlar da o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Müslüman bir delikten bir kere sokulur bir daha asla.

CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSELERİ: ''KONUYU MECLİS'E GETİRİYORUZ, MHP DE DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI''

Kılıçdaroğlu, kendisine açtığım davalarda parayı kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödedi? Sen bu paraları nereden ödedin? Söyle bakalım. Ne dedik; İş Bankası'ndaki CHP hisseleri var ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu CHP kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Biz bu konuyu Meclis'e getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah Meclis'ten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine girmesini sağlayacağız.

Şimdi tabi tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Bir de kullanacak mıydın? Bir an önce Meclisimizden bu geçecek. Ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.

''FETÖ KONUSUNDA VİCDANLARI KANATAN HUSUSLAR OLDUĞUNU BİLİYORUM''

2010'da başladılar ama 40 yıldır bunlar bu ülkede hazırlık yaptılar. Şimdi ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler bunun sonuçlarına da katlanırlar. Bak buradan sesleniyorum. FETÖ'de kalanlar kusura bakmasın, canlarını yakarız hukuk neyse onu da uygularız. Bunlar kardeşleri birbirine düşürdüler. Biz bunlara müsaade edemeyiz. Gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. FETÖ konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin tam ortasında olup kurtulduklarını sananlar sevinmesin. Her gün yeni deliller bulunuyor. Bu ihanet çetesinin peşini bırakmadık. bırakmayacağız. Isparta'da bunların kasasından 100 kilo altın 5 milyon dolar çıktı. Tük finans sektörüne sesleniyorum. Kasalarla ilgili çalışmalara dikkat. Kim, ne yapıyor dikkat edeceksiniz.”