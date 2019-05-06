Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar
GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.05.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye’nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S400’ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Eğilimimiz hakkında spekülasyonlar üretmek; bizi tarihimizi ve coğrafi konumumuzu anlamamaktır" dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Sizlerin de bildiği gibi uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşanıyor. İttifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı dönemdeyiz. Böylesi bir ortamda varoluş gayesi küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan yapılarda ise çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu kurumlar ya karar alamıyor ya da aldığı kararları hayata geçiremiyor. Bunun bedelini masumlar ve bizim gibi krizlere komşu ülkeler ödüyor.

Türkiye son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerde, söz konusu tıkanıklığın acı yansımalarını yaşamış, ekonomiden güvenliğe siyasete kadar iliklerine kadar hissetmiş bir devlettir. Aramızda bulunan Ürdünlü dostumuzun bizi bu meselede çok daha iyi anlayacağına inanıyorum. Düzensiz güç ve terör tehdidiyle mücadelede Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır. Bugün 4 milyon mülteciyle, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO toplantısında kritik mesajlar

Mültecilere 35 milyar dolarlık bir rakam harcadık. Aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı düzenledik. DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkesi biz olduk. Zeytin Dalı harekatı ile Afrin bölgesini PKK’nın Suriye kolunun işgalinden kurtardık. Güvenli bölgelere 320 bin civarında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağladık. Büyük bir insani felaketin eşiğine gelen İdlib’de de inisiyatif alarak tekrar sükunetin sağlanmasını temin ettik. Böylece yüz binlerce masumun ölümünü engellediğimiz gibi Avrupa’yı sarsacak düzensiz göç akımının önüne geçtik.

Bizler aynı güvenlik şemsiyesinin altında bulunan devletleriz. İttifak üyesi ülkelerin terör gibi ciddi sınamalarını tek başına çözmesini beklemek NATO’nun varoluşuna aykırıdır. Türkiye, terör organize suçlar ve düzensiz göç gibi tehditlerin tam kavşağında yer alıyor. PKK ve onun Suriye’deki uzantısı YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Bugüne kadar 40 binin üzerinde vatandaşımızı PKK terörüne şehit verdik. Son üç gün içinde 6 askerimiz ve iki sivil vatandaşımız PKK’nın Suriye uzantıları tarafından şehit edildi.

DEAŞ yayınladığı videolarla ülkemizi hedef alıyor. FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Maalesef bu terör örgütlerinin ele başlarına, adaletten kaçabilecekleri imkanlar sunuluyor. Batıda İslam düşmanlığı, yüz binlerce insanın can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor.

Sri Lanka ve Yeni Zelanda’da meydana gelen terör eylemleri sorunun geldiği boyutları göz önüne koymuştur. Önlem alınmazsa, terör belası büyümeye devam edecektir.

Müttefiklerimizden tek bir beklentimiz var. Biz NATO’daki dostlarımızdan sadece ittifak ruhuna uygun davranmalarını, kurucu değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Müttefiklerimizin terör örgütü olarak kabul ettiği yapılara karşı tedbir almalarını istiyoruz. Burada şu gerçeği ifade etmek istiyorum. Namlusunu ülkemize çeviren, vatandaşlarımızın canına kast eden terör örgütlerinin müttefiklerimizce donatılmasının, silah ve mühimmata boğulmasının, örgüt elebaşının kimi ülkelerde kırmızı halılarla ağırlanmasının hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle atılan yanlış adımların meşrulaştırılması asla mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’nin ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hakları da tartışma götürmez. NATO’nun bize gerilimlerin önüne geçmek için destek olmasını bekliyoruz. Ülkemizin bazı alanlarda farklı görüşleri olabilir. Ancak ortak tehditlerle birlikte tutarlı şekilde mücadele etmek bu ittifakın öncelikli şartıdır.

Burada yaşanan aksaklıklar en büyük zararı ittifakımıza, ittifakın itibarına verecektir.

Bosna, Kosova ve Makedonya’da NATO misyonlarındaki rolü yanında Türkiye; Afganistan’da da barışın inşasında önemli bir rol üstlenmiştir. Afganistan’daki NATO güçlerinin komutanlığı iki defa ülkemiz tarafından yürütüldü. Ülkemiz ayrıca NATO’nun çok yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvvetinin komutasını 2021 yılında devralacaktır.

Türkiye’nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S400’ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Eğilimimiz hakkında spekülasyonlar üretmek; bizi tarihimizi ve coğrafi konumumuzu anlamamaktır. Medeniyetin beşiği olarak gördüğümüz Akdeniz havzasının barış içinde olmasını önemsiyoruz.

İttifakın güneydoğusundaki Akdenizli bir ülke olan Türkiye için, ortaklarımız aynı zamanda birim komşularımızdır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edecek, yeni fikirler geliştirme gayreti içinde olacağız. Kısa vadeli hesaplardan ziyade, orta ve uzun vadeli çıkarlarımıza odaklanarak, NATO’yu daha da güçlendireceğimize inanıyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu: Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

NATO toplantısında çok önemli S-400 mesajı

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaçmaya çalıştı, polisi şehit etti! İnanılmaz ayrıntılar ortaya çıktı