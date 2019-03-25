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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muş'ta önemli açıklamalar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muş'ta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen Muş mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Birileri kur manipülasyonuyla Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor." dedi.

"Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Elbette biz hem CHP'ye hem de onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kim ne yaparsa yapsın ebedi kardeşliğimize leke sürdürmeyiz. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyiz.

Benim Muşlu kardeşim birliğin beraberliğin kıymetini çok iyi bilir.

Muş 1. Dünya Savaşı'nda 2 yıl boyunca Rus ve Ermeni çeteleri tarafından büyük bir yıkım yaşamıştır. Ama işgalin yaralarını kısa zamanda sarmayı başarmıştır.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

34 yıldır Kürt kardeşlerimin canından beslenen canilere, PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partiye bu topraklarda yer olmadığını Pazar günü göstereceksiniz.
Bunların hizmeti oldu mu? Bunlar çukur, çamur, çöp bunları yaptılar.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

Şu anda bile o dağda Kandil’dekiler 13-14 yaşlarındaki Kürt kızlarını kaçıranlar onlar değil mi? Onlara Pazar günü bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? Bunlara aman yok.

Bunlar hizmet için yoklar, bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşlarındaki sabileri analarından koparıp Kandil’e kaçıran bunlar değil mi?
100 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele ile bugün bizim Suriye’de Irak’ta Akdeniz’de verdiğimiz mücadele arasında hiçbir fark yoktur.
104 yıl önce Çanakkale’de ne için savaşmışsak bugün de aynı gaye uğruna canımızı dişimize takıyoruz.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

Biz farklı düşünsek de birileri hala tarihe bakıp öç almanın hesabını yapıyor. Birileri hala bu toprakları çok görüyor.

Birileri kur manipülasyonuyla Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor.

Birbirimizi Allah için sevmemizi bu terör örgütü hazmedemiyor. Birileri hala göğü delen minarelerimize, ezanımıza tahammül edemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını Suriye’den, Avrupa Parlamentosu’ndan, Kandil’den, Pensilvanya’dan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığı ile veriyor biz de onlara cevabımızı Muş’tan rabia ile veriyoruz.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

Muşlu üreticilere 977 trilyon tarımsal destek verdik.

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde ortak kullanım atölyesi kuruyoruz.

Bölgede terör örgütünün esareti kırıldıkça turist akınına uğruyor. Tarihi çarşı sokak projesini başlattık.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muşta önemli açıklamalar

Muş Ovası için tarımsal master planını hazırlıyoruz. 13 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık.

Muş'a doğal gazı getirdik. Muş'u hak ettiği konuma getirmek için daha fazla çalışacağız.

Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok.

Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanları yıllarca bu topraklara kan kusturan CHP'ye oy topluyor.

Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinde hep birlikte yaşıyoruz. Bir sıkıntımız yok ama bunların sıkıntısı var.

DEVAMI GELİYOR...

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