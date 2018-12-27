Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlar toplantısında önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşuyor.
İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:
Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, muhtarlarımızı memnun eden beni de eder.
Ne söz verdiysek yerine getirdik. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binası yapılması ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz.
Bu salondaki manzara Türkiye’deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin ispatıdır.
Ana muhalefetin başındaki zat önceki gün çıkmış şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve benim cumhurbaşkanım değilsin diyor. Senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim. Ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildi. Yüzde 52.6 oyu kim verdi.
31 Mart’ta da olamayacaksın. Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim yürü demez.
Aslında bu zat ağzından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilse bunu söylemek yerine kendini kaldırır o kürsüden aşağı atar.
Meşruiyet kavramı siyaset ve yönetim biliminin temelini oluşturur.
Siyasi iktidarın gücünün asıl sınırlarını halka karşı duyduğu sorumluluk belirler. Meşruiyetle ilgili pek çok teori vardır. Siyasi iktidarın önettiği meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Demokrasilerde bu desteğin ölçüm ve uygulama yolu seçimlerdir.
Geçmişte siyasi partiler çok düşük oy oranlarıyla ülkemizi yönetmeye kalktıkları için sürekli krizlere mazur kalıyorduk.
Biz şu 16 yılda halkımızın büyük teveccühü ile iktidar olduk. Yüzde 19 ile hükümet kuran başbakanlar iste istemez siyasi iktidarlarını kullanmakta zorlanıyorlardı.
AK Parti olarak tesis ettiğimiz güven ortamının ülkemize faydalarını fa görerek yeni yönetim sistemimizi yüzde 50+1 üzerine kurduk.
Bay Kemal sen niye cumhurbaşkanı adayı olmadın? Sen aday olsaydın karşımıza çıksaydın?
Ama sen çıkmadın. Genel başkan olduğun halde çıkmadın.
Bu mesele siyasi anlama meselesidir. Halkının gönlüne girme meselesidir.
DEVAMI ELİYOR...
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