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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.03.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin mitinginde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi geldik bir sürprize. Biri Tevfik Sırrı Gür stadyumunun yerinde olmak üzere Mersin'e 2 tane millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanlara karşı girdiğimiz bir seçim sürecini yaşıyoruz.

Bayrak düşmanları halen aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor.

Önceki gün CHP ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir güruhun ezana ıslaklarla sloganlarla yaptığı saygısızlığı herhalde gördünüz değil mi.

CHP'nin tarihi bu tür hoyratlıklarla doludur. Ama Taksim’deki hadise gerçekten ibretliktir.

Kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifak kuruyorlar. 

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?

Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır.

Bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Biz bu ülkenin her rengine her zenginliğine saygılıyız. Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Eğer biz üç beş oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzlerine bakamayız.

Şimdi geldik bir sürprize. Biri Tevfik Sırrı Gür stadyumunun yerinde olmak üzere Mersin'e 2 tane millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık.

DEVAMI GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Adana mitinginde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana mitinginde konuştu


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