Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da çarpıcı sözler

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü çete… 31 Mart’ta bunlara sandıklarda Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?



31 Mart’ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor.



Sadece sandığa gitmekle kalmayacağız, herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz.



Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Sıradan, basit bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ne terör gibi dertleri var, ne Irak gibi gündemleri var. Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Karadeniz’de ne olduğundan haberleri bile yok. Stratejik adımlardan dahi rahatsız oluyorlar.

"YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR"

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyoruz. CHP bunu bile dillerine doluyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar.



Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. CHP cehaletle gaflet arasında gidip gelmektedir.



Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır.

15 Temmuz gecesi 23.15 Atatürk Havalimanı’nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi’ne giden sensin Bay Kemal. 01.15’te ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla Atatürk Havalimanına indim. On binler orada. Bay Kemal 2 saat önce tankların arasından geldi geçti dediler.

Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına aldı. Bakınız Güneydoğu’da, Doğu’da Bay Kemal hiçbir yerde yok İstanbul’da falan da terör örgütünün desteklediği HDP oralarda yok. 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Ülkemiz için tehdit oluşturmadığını iddia ediyor.

Bay Kemal 23 tır dolusu silahla donatılan, binlerce insanı katleden Suriye’de bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor. YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal’e soruyorum bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok. AB PKK’yı terör örgütü ilan ediyor. Ya sen? Kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun.

YPG’nin şehit ettiği güvenlik görevlilerinden haberin yok mu? Ya sen menem insansın? Hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG’nin Çalık camiinde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz.

“MUHALEFET AÇIĞI DEĞİL DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU VARDIR”

Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye’de artık muhalefet açığı değil devşirme muhalefet sorunu vardır. Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı kendine vazife edinen bu muhalefet zihniyeti Türkiye2nin en büyük açmazlarından biridir. CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimin partinin gidişatı ile ilgili ciddi kaygıları olduğunu biliyorum. Pensilvanya Kandil’le girilen bu yakınlaşmanın CHP seçmenini rahatsız ettiğinin farkındayım. Parti başkanları koltuk sevdası uğruna bölücü terör örgütünün uzantılarına verdiği desteği görmezden gelse de tabanları bunu kabul etmiyor. Kandil ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka CHP, SP ve İYİ Parti’ye gönül vermiş kardeşlerim artık yeter diyecektir.

DEVAMI GELİYOR...