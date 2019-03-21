Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahya'da çarpıcı sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "31 Mart Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil beka seçimleridir. Suriye’deki operasyonlara devam etmemiz için, güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. 7 düvel birleşti.
31 Mart Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir.
Bu seçimler sadece belediye değil beka seçimleridir.
Suriye’deki operasyonlara devam etmemiz için, güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız.
Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğiz.
Gitmeyen dostları akrabaları da götüreceğiz. Bu bir beka meselesidir.
Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.
CHP'de bugün Kandil'dekilerin hatırı, Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayılıyor.
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