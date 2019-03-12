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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küçükçekmece'de önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen Küçükçekmece mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "İHA’ları SİHA’ları biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah; yakın yakın…" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Londra’dan Pekin’e, Pekin’den Londra’ya bunu gerçekleştirdik. Yani Demir İpekyolu bunu gerçekleştirdik. Bize durmak yakışmaz, biz hep çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. İstanbul’un Anadolu yakasındaki en ucu ile Avrupa Yakası’ndaki en ucunu banliyö hattıyla birleştirmiş olduk.

Bu banliyö hattı boğazdan Marmaray ile geçiyor. Şimdi kesintisiz şekilde birleştirmiş olduk. Londra’dan yola çıkan bir tren buradan Asya’ya kadar geçecek, Pekin’e kadar gidecek. Dünyanın iki kıtasını da baştan başa raylı sistemle birbirine bağlamış oluyoruz. Çünkü Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir.

Dün 2018 yılı büyüme rakamımız açıklandı. Ve 2018’in büyümesi 2,6 bu noktaya geldi. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdığında gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Doğrudan ekonomimize yönelik döviz faiz enflasyon üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Yılın dördüncü çeyreğinde eksik büyüme oldu ama ortalama yüzde 2,6. Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık.

Her sıkıntıda ülkemize IMF’yi adres gösterenlerin; CHP’ye sesleniyorum. Ne diyor? “Bunlar şimdi IMF’ye gider” IMF’ye siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde kucağımızda bulduk. Bitti o iş, o defteri kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar.

İHA’ları SİHA’ları biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah; yakın yakın…

Terör örgütleriyle Cudi’de Gabar’da Kandil’de mücadeleyi böyle verdik. Dün evvelsi gün inlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz ve bitireceğiz.

Bu adam Kürt falan da değil. Ama Kürt kardeşlerimin üzerinden istismar politikası yapıyor. Ve ne diyor? Kürdistan’da oylar HDP batıda AK Parti’ye ve MHP’ye oy yok… Ben şimdi sizlere soruyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Bu topraklar bölünemez.

Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz. Ne kadar kaldı? 19 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart akşamı Küçükçekmece’yi özellikle takip edeceğiz. Büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve Küçükçekmece’de Temel Karadeniz kardeşim… Zaten Ankara’da bu kardeşiniz 4,5 yıl iş başında. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz ve Küçükçemece’yi de İstanbul’u da uçurmaya devam edeceğiz.

Gebze banliyösü gelip buralardan geçiyor. Bütün bunlar iş bilenin, kılıç kuşanın anlayışıyla oluyor.

İstanbul için yaptıklarımızın en yakın şahidi sizsiniz. Tabi şöyle yaşı 35-40’ın üzerinde olanlar bizim 94 yılında nasıl bir İstanbul devraldığımızı iyi bilir. Çöpe çamura çukura teslim olmuş, kirlilikten havası solunmayan, çarpık yapılaşmanın, altyapısızlığın esiri haline getirilmiş İstanbul’u unutmadınız değil mi? Buradan yolumuza devam edeceğiz; Büyükçekmece, Beylikdüzü oralara ulaşacağız. Akşam Sivaslılar gecemiz var ve bu günümüzü bereketli hale getirelim istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğunda Gebze - Halkalı hattı ilk seferini yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan makinist koltuğunda! Gebze - Halkalı hattı ilk seferini yapıyor

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