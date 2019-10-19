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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.10.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır." ifadelerinde bulundu.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları: 

Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim.

Allah’a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık.

Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar.

İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin.

Afrika’nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.

Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar.

Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar.

Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.

Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz.

Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur.

Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir.

Yaklaşık 100 yıl önce Churchill’in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir.

Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika’ya Ortadoğu’ya yönelik bakış açısı değişmiyor.

Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne yönelik bakışında hiçbir azalma olmuyor. Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni biçimler alarak devam ediyor.

Kıtanın halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizmdir.

Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur.

Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun kaynağı üzerinden refah devşirme peşinden koşmadık.

Dilinden renginden dolayı hiçbir insanı hor görmedik.

Bir dönem nüfusunun yüzde 70’i 80’i Müslüman olan batı ve doğu Afrika’da bugün Müslümanlar azınlık durumundadır.

Görevimizi çok ağır. Boko Haram, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri sürece katkı sunuyor. Batı medyasının kamuoyunu İslam’dan soğutmaya çalışıyor.

İslam bir barış dinidir. İslam’a terörü yakıştırmak en büyük hakarettir. İslam güneşinin balçıkla sıvanamayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu dinin sahibi alemlerin rabbi olan Allah’tır.

Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, Arap-Farisi, siyah-beyaz diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimizi Allah rızası için seveceğiz.

DEVAMI GELİYOR…

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