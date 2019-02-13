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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkent Voleybol Salonu'ndan düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'ndan konuştu. Erdoğan konuşmasında, "ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aile içindeki sıkıntının bize etkisi neyse esnaftaki sıkıntının etkisi de aynıdır.

Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış biri olarak sizi en iyi ben anlarım.

17 yıldır esnaf ve sanatkarımıza en güzel hizmeti getirmeye gayret ettik.

2 milyon esnafımıza bugüne kadar 100 milyar lira kredi verdik. 449 bin esnaf işini büyüttü.

Kooperatif kefaletli kredilerde kanuni takip alacağının sıfıra yakın olması hamdolsun esnaf ve sanatkarımızın ahlakına işaret ediyor.

Küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanıyoruz.

Vergisini düzenli ödeyen esnafa 5 puan indirim sağladık.

Yurt içi ve yurt dışından yapılan her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük.

Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Siyasette de ticarette de fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz.

Milletimiz günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında çok öfkeli. İşte bu yüzden tanzim satış kararını verdik.

Bu simsarların vatandaşımıza yüksek fiyattan mal satmasını engellemek için bu kararı aldık.

Bundan sonraki süreçte oturup konuşup bu işleri belki de belediyelerimizin koordinesinde sizlerle birlikte en ücra köşelerine kadar yapma adımlarını da atabiliriz.

Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir.

Tanzim satışı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyata da genişletmeyi düşünüyoruz.

Amacımız asla esnafa rakip olmak değildir. İşlerin normale döndüğünü gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere gerek kalmayacak. Bizim işimiz zaten bu değil ki. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık.

Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde büyük ihtimalle seçim sonrasında sizlerle iş birliği içinde yeni bir yol haritasıyla en ücra köşeye kadar dağıtım mekanizmasını güçlendirerek bu adımları atacağız.

Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.

Bu devlet bu millet tarihinde 1915'te Çanakkale'de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet ile paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza patates, domates, patlıcanla çıkanlar inanın stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Bunları yakaladık.

Çıkmış bir genel başkan bayan "ben bunları birbirine karıştırıyorum" diyor. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun.

Milletimizin üst üste yaşananlar seçimler sonrası yorulduğunu biliyoruz. İnşallah Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası 4,5 yıl kesintisiz bir istikrar dönemine kavuşacaktır.

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