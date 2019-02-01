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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
01.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Cami açılışında konuştu.

İşte Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Unutulmamak istiyorsak, ya bu tür eserler inşa edeceğiz ya hayırlı evlatlar yetiştireceğiz veyahut da çeşmeydi köprüydü bu tür yatırımlar yapacağız.

Bunlar kaldığı sürece bizler unutulmayız. Yolumuz bu.

Mahmut Efendi'ye de özellikle teşekkür ediyorum. burada daha önce yine bir mescit ibadethane vardı. Ama tabi sıkıntılıydı. Onun yerine şimdi çok daha güçlü diyebileceğim, çünkü depreme biliyorsunuz bölgemiz dayanıklılık konusunda sıkıntılı, böyle bir eserin inşa edilmesi inanıyorum ki mahallemize de ayrı bir zenginlik kattı.

Fakat ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Namazımızı kıldık camiden çıkarken bir kardeşimiz yanıma yaklaştı.

Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler.

Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz isiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var.

Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak.

Bazı müteahhitler diyormuş ki "ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım." Müteahhidin dediği geçerli değil ki.

Siz Cumhurbaşkanı'nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz.

Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum gelin bana bildirin.

Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz.

Görüyorsunuz... Buradan ne plan var ne proje var. Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman.

Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye.

Allah korusun bir zelzele bir deprem, bunun faturası bize çok ağır olur.

Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir.

Anlaşmak suretiyle belediye başkanın arkadaşlarımızın aracı olması suretiyle. veya bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girmesi suretiyle biz bu adımları atarız asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz.

Müteahhit arkadaşlar da var burada kusura bakmasınlar ama müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız.

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