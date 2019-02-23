Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart’ta milli iradeye de sahip çıkacak.



"KAHRAMANMARAŞ'I HIZLI TRENLE BULUŞTURUYORUZ"



Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 3270 konut projesini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep’e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere’de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.



Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Maraş’a ıslah organize bölgesi oluşturarak imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz.

36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Maraş EXPO 2023’e hazırlanıyor dimi? Şehrimiz 2023’te bir çok ülkenin katıldığı 750 bin km karelik EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu çözdük. Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır.



"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ DE BİR AN ÖNCE VATANLARINA DÖNMEK İSTİYOR"

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor.

Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü.



DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun.

GÜVENLİ BÖLGE



Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız.

Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler.''

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR