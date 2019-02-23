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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum. Gelin, Türkiye'nin çabasına destek olun" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart’ta milli iradeye de sahip çıkacak.

"KAHRAMANMARAŞ'I HIZLI TRENLE BULUŞTURUYORUZ"

Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. 
Kahramanmaraş’ta 3270 konut projesini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep’e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere’de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.

Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Maraş’a ıslah organize bölgesi oluşturarak imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz.

36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Maraş EXPO 2023’e hazırlanıyor dimi? Şehrimiz 2023’te bir çok ülkenin katıldığı 750 bin km karelik EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu çözdük. Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ DE BİR AN ÖNCE VATANLARINA DÖNMEK İSTİYOR"

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor.

Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun.

GÜVENLİ BÖLGE

Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız.

Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler.'' 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2019)
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