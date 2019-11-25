Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" açıklamasında bulundu.
Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 25 Kasım 2019
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