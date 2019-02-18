Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Isparta mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, Suriye'deki PYD/YPD tehdidine değinerek "Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. İnşallah güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
İşte bak şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlarıma da söyledim. Şimdi açtık ya tanzim satışlar. Bunları da uygun ucuz fiyatlarla vatandaşımıza ulaştıralım diyorum.
Hemen Hazine ve Maliye Bakanımı, Tarım bakanımı arayacağım süratle İstanbul, Ankara bu bölgelere elmaları gönderelim. depoları boşaltalım
Kim kaybediyor fırsatçılar simsarlar. Kim kazanıyor? Millet. Benim milletimi kimse sömüremeyecek. Sömürtmeyeceğiz.
15 Temmuz'da 40 yıldır besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Pes etmeyi aklımızın ucundan geçirmedik.
Hamdolsun sonunda demokrasimizi güçlendirmeyi, vesayeti zayıflatmayı, ekonomimizi büyütmeyi başardık.
Bay Kemal utanmadan sıkılmadan "Bu iktidar IMF'ye gidecek" diyor. IMF'ye giden ilk CHP oldu.
O zamanki IMF Başkanıyla Davos'a son gidişimde konuştum. "Sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin Türkiye'yi ben yönetirim" dedim. Tabi sağa sola biraz savruldu. 23,5 milyar dolar borcu ödedik. Mayıs 2013'te IMF ile işimiz bitti.
Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Ve inlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.
"ŞİMDİ YENİ BİR HAMLENİN EŞİĞİNDEYİZ"
735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı şimdi bunlar hesaba çekiliyor.
Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. İnşallah güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
"BUNUN ADI VURGUNDUR, SOYGUNDUR"
Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında gereken adımları attık.
Tanzim satış noktaları sonrası market ve pazarlardaki etiketler yarı yarıya düştü.
Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Düzelirse bitiririz. Fırsatçılar devam ederse biz de sistemi sürdürmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da konuştu
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