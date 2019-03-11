Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz." dedi.

Erdoğan, "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır." diye konuştu.

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ KOMPARTIMANLARA BÖLEMEZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 Mart Kadınlar günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz." dedi.

Erdoğan, "Ordu göreve pankartı açan darbe severlere, esnafın malını yağmalayan gezici çapulculara, Pensilvanya'daki şarlatana, iradelerini FETÖ'ye teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasimize asla halel getirmedik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 17 yılda demokrasimizin paçasından çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini düşüren yasaklara son verdik. Klavyeler, kelimeler, harfler, düşünceler, tabelalar üzerindeki baskıları bir daha geri gelmemek üzere biz kaldırdık."

Erdoğan, "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik." dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Türküleri çiçeklerinden çiçekleri türkülerinden güzel Hakkari… Medreseleri ile yüzyıllarca Anadolu coğrafyasını doyuran Hakkari… Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Buradan Hakkari’nin tüm ilçelerinde kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı gönderiyorum…

İstikbalimiz için çok kritik bir seçimin arifesinde yine Hakkari’nin huzurundayız. Size Şırnak’ın selamını getirdim. Bir başkasınız, bambaşkasınız. 20 gün var ele ele vereceğiz. Kalkınma yolunda çok büyük mesafe almış olan Hakkari’yi çok daha ileriye taşıyacağız.

Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari’ye güzel hizmetler verdiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği bu güzel kente güzel hizmetler verdiler. Kandil’e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında ne kadar güzel hizmetlerin geldiğini gördünüz mü? Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmak için çalıştığını görünce hangi güzelliklerin geldiğini gördünüz mü?



Son 5 senede Hakkari aydınlığı da gördü terör karanlığını da… Emniyet ve huzuru da gördü sokak çetelerinin baskısını da… İnşallah bu güzel şehrimizin üstüne bir daha terör gölgesini düşürmeyeceğiz. Bu güzel şehrin Kandil’in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz.

Kayyumlar aracılığı ile zirveye taşıdığımız bu hizmet yolculuğunu inşallah 31 Mart’tan sonra da devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı HDP’ye oy verenler teröristtir diyor. Benim ağzımdan siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Ben kime terörist diyorum biliyor musunuz? HDP’yi yönetenlere…

Bakın İstanbul’un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari’nin artık yeter demesini bekliyoruz. Ezanı yuhalayan, ıslıklayan, düdük sesi ile bastırmaya çalışan edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasından kim var; CHP var, HDP var…

Ezanımıza bayrağımıza saygı göstermeyene hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da göstermeyiz, fırsat da vermeyiz. Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi örgütün bayrağı ile geldi hatırlayın…

Bu HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı bile okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin ortaya koyduğu şu tablo nedeniyle kendilerini alkışlıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Ezana düşmanlık eden bu ülkede milletin tüm değerlerine düşmandır. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.

Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale’yi yedi düvele birlikte geçilmez kıldık. Biz aynı topraklarda yaşıyor aynı kaderi paylaşıyoruz. Her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah’a daha yakınsa o daha üstündür. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Teröristler rahatsız olsa da bölücüler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz, hep birlikte Türkiye’yiz.

Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz.

Benim Kürt kardeşlerim adına konuşuyor. Eş başkan Sezai Temelli oraya nasıl olduysa gelmiş benim Kürt kardeşlerimiz istismar ediyor. Kürdistan diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güney Doğu var, Doğu Anadolu var. Kürdistan nerede var Irak’ın kuzeyinde… Sezai efendi eğer Kürdistan’a gitmek istiyorsan buyur git ama sen kalkıp da ülkemi asla bölemezsin sana böyle bir fırsatı asla vermeyiz.

Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik.

Terör yasaklardan, cahillikten, imkansızlıktan, çatışmadan beslenir.

Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. Şehrimize 10 bin kapasiteli stadyum yapıyoruz. Bu yıl içinde inşaası için adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova'ya da kapalı spor salonu yapıyoruz.

Plan proje ve ihale çalışmaları devam eden 10 sağlık projemiz var.

İmar barışı ile 15 bin 777 Hakkarili kardeşimizin sorununu çözdük.

Havalimanının yolcu trafiği geçen yıl 191 bine ulaştı. Daha da artması lazım.

Yüksekova organize sanayi bölgesini kurmak için yer seçimine başladık

Devamı geliyor…

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