Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. 10 bin 830 yeni derslik inşa ettik.İkinci üniversiteyi kurduk.

Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi içinde de millet kıraathanesi olacak.

Şehrimize 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz.

Gaziantep’i tarihinin en büyük hizmetleri ile geleceğe hazırladık, hazırlıyoruz. Son 17 yılda Gaziantep’e 35 katrilyon yatırım yaptık.

Şehrimize önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Ankara’da 3750 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de Gaziantep’te açacağız.



50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir projesini başlattık.

İmar barışı ile 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük.

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep’in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan var. Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük.

Bu devasa alanı Antep’in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep’in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak.

Gaziantep’in 288 km’lik demiryolu hatlarını yeniledik. Gaziantep – Osmaniye – Adana - Mersin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları da devam ediyor.

Gaziray’ın yapımı da sürüyor. Bu konudaki belediyemizdeki yükü de inşallah alacağız.



Bay Kemal çiftçiler battı diyor ya. Bay Kemal hangi dünyada yaşıyorsun. 1.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bugün gazetelerde okudum Bay Kemal diyor ki istihdam için üretim gerekli diyor. Bay Kemal üretimden önce yatırım gerekli. Yatırım olmadan üretim olur mu? Garip.. Anlamaz. Bir koyun ver kaybeder gelir. SSK’yı böyle batırdı.



Biz CHP gibi diğerleri gibi ver yiyeyim ört yatayım demedik. Gece gündüz çalıştık.

Biz ülkemiz ve milletimiz için şehir şehir ne yapabiliriz diye çalışırken birileri de hep suyu bulandırmanın gayreti içinde. Kimse asıl niyetini söylemiyor. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başlayınca o cilalar dökülüyor.

İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partinin ipi terör örgütümün elinde. Gaziantep’te işler daha da karışık. Sırtını Kandil’e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Şu partinin adayı diyorsunuz sonra bakıyorsunuz aslında başka bir partinin adayı. Kimin kimi desteklediği belli değil. Türk siyasetini bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkın açıkça söyleyin. CHP’nin listesinde FETÖ’nün belediye başkan adayları cirit atıyor. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor.



Bu adam Kürdistan’da oylar HDP’ye diyor. Bu adam Kürt değil. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Ülkemizi bu toprakları bölemezsiniz. Bunlar bayrak düşmanı, ezan düşmanı. Taksim’de yaptılar. Milletimiz ne dedi. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi.



Elinde düdüklerle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musun? Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu bilmiyor musun? Aradım valimizi müracaatları var mı dedim. Yok dediler. Bu ülke yol geçen hanı mı? Yazını yazacaksın, valilik nereye uygun görürsen toplantını orada yapacaksın. O akşam gereği yapıldı, onlar oradan dağıtıldı.



Gezi’de Taksim meydanında CHP ile onların paçavraları yan yanaydı. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu? Onun derdi başka. İşte bu gerçekler ortadayken CHP genel başkanı istediği kadar kendini paralasın sorulara muhatap olduğu TV programlarında asıl niyetini ifşa ediyor. YPG Türkiye’ye saldırmaz diyor. Biz tepelerine binene kadar Afrin’den Gaziantep’e düşen roketler, atılan mermiler nereden geliyordu? Çukur eylemleri ile şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi?

YPG ile PKK’nın farkı var mı? Kılıçdaroğlu’na ne oluyor da aynı teraneleri tekrarlıyor. Kılıçdaroğlu niçin YPG’nin avukatlığına soyunuyor. 31 Mart bir beka seçimidir ve ona gereken dersi sandıkta Osmanlı tokadı ile verelim. Teröristler belediyelere değil her yere sızar.

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkan adayı 600 bin dolar bir müvekkilini güya dolandırıyor. Sahte senet düzenlenmiş. Yargıda kazanıyor. Ankara’daki adayları inkar ediyor. Belgeleri ortaya döküldü. Gizleyecek yerleri kalmadı.

ÜÇ TÜRK YARALI

Bugün maalesef Yeni Zelanda’da yaşanan hadiseyi izlediniz mi? İslam düşmanı katiller Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Saldırının görüntüleri de canlı olarak yayınlandı. 49 arkadaşımız şehit oldu. 3 Türk vatandaşımız da yaralı. Yaralı Türk kardeşlerimden birine ulaştım, görüştüm. Bu alçak bildiri yayınlamış. Tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımda hedef alıyor. Boğaz’ın batısına geçmeyecekmişiz.

Yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş. İstanbul’a gelip hepimizi öldürür Ayasofya’yı minarelerden kurtarırlarmış. Kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. İşte bu yüzden ezanlarımıza, camilerimize, bayrağımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Be hey gafil önce şunu bil.. Ziya Gökalp’in şiiri vardı… Sen hangi milletle konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen orada ibadette olan masum Müslümanları buldun onları taradın. Terbiyesiz, adi alçak, Sen kolayı seçtin. Birileri de bayrak hassasiyetimizi çarpıtmaya çalışıyor.

Ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Sizler muhtar bile olamaz dedikleri bu evladınızı başbakan, cumhurbaşkanı yaptınız. Bu ahlaksız İstanbul’a Konstantinapol diyor. Bu millet var ya bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Çıkmış İsrail’in başında bir soyguncu var ya yargılanan var ya… Onun oğlu da tweet atıyor. İstanbul Bizans’ın başkenti Hristiyan şehridir diyor. Be ahlaksız siz Filistin’in tamamını işgal ettiniz. Siz 38’de 48’de neredeydiniz, o Filistinli kardeşlerim o zaman neredeydi, şimdi nerede… İşgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail’dir. Terör devleti aranıyorsa o da İsrail’dir. Bunları söylüyorum diye rahatsız olan varsa onlar varsın rahatsız olsunlar. Yeni Zelanda’da şehit edilen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum.

Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.