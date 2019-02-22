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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethiye’de kritik mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fethiye’de kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen Fethiye mitinginde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Karşımda zillet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum.

Fethiye'yi farklı bir belediyecilikle tanıştıracağız.

Cumhur ittifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız gerekiyor. Aramızda fire vermeyeceğiz. AK Parti, MHP Cumhur ittifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız.

Muğla’da da ilçe belediyelerinden bu zillet, illet ittifakından buraları kurtaralım.

Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor? HDP… PKK terör örgütünün siyasi ayağı… CHP’ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır.

Biz 2023’te Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. 2053’ü bir hedef olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz.

Karşımızdaki 4’lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara’da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükme çabası içinde.

Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgahlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Fethiye’nin her alanda hak ettiği hizmeti alabilmesi için birlik şart. Her ne kadar yerel yönetimlerden kaynaklanan hizmet açığını kapatmak için uğraşsak da istediklerimiz tam olmuyor.

Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar
Erdoğan’dan Muğla’da önemli mesajlar


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