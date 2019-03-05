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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenyurt'ta dikkat çeken mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esenyurt'ta dikkat çeken mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen Esenyurt mitinginde konuştu. Tanzim satışlarla ilgili konuşan Erdoğan market zincirlerini eleştirerek "Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bize güvenen, bize inanan, destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin, İstanbul, ülkemizin, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. 17 senedir Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr olmanın gururunu yaşıyoruz.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Esenyurtta dikkat çeken mesajlar

'BİNALİ KARDEŞİMİZİ TÜM TÜRKİYE TANIYOR'

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım kardeşimizi sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor, bütün Türkiye tanıyor.

İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP'li vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz ihya ettik.

Çarpık yapılaşmayı atacağımız adımlarla düzene sokacağız. Bugün 50 bin konutun açıklamasını yaptık.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Esenyurtta dikkat çeken mesajlar

BİZİM ESERLERİMİZİN OLMADIĞI İL VE İLÇE YOKTUR

31 Mart seçimleri Esenyurt için barışa, huzura vesile olsun. Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Türkiye'nin 922 ilçesinde eserimiz var. Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptı. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Esenyurtta dikkat çeken mesajlar

ESENYURT'A HASTANE MÜJDESİ

Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu devlet hastanesinin de içinde bulunduğu 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor.

TANZİM SATIŞLAR

31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmedi yeni adımları atacağız. Benim vatandaşım mahallesine kadar bu satışlarla ucuz gıdaya ulaşacak.

Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Çünkü biz vatandaşımızı tefecilere sömürtmeyeceğiz.

3 KATLI İSTANBUL TÜNELİ

Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.

DEVAMI GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğandan 50 bin konut müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50 bin konut müjdesi


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