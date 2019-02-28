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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Biz bugün Türkiye'nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz.

Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını tüm dünyaya ilan etmiştik.

Ama birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor?

Kürdistan Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler.

Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye asla müsaade etmedik ve etmeyiz.

Müjdeyi veriyorum... 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini de kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforuyla tanışacak.

Şimdi buradan bir müjdeyi daha veriyorum İspir ve Köprüköy’e de doğal gaz arzı yapacağız.

Başköy Barajı'nı yıl sonunda hizmete alıyoruz.

Bugün 28 şubat. Post modern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününü yıl dönümü.Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü.

Bu çileleri CHP ile çektik. bu CHP zihniyetidir. bu. Camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir.

Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım CHP'nin milletvekili oldu biliyorsunuz.

Daha bize ne anlatıyor bunlar. Bizi aldatamazsınız.

Biz bugün Türkiye'nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor.

Biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi.

Bay Kemal sen darbecisin darbeci. sen darbecilerle berabersin. geçmişinizde de zaten bu var. kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı.

İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin. 

Dün baktım batman'da konuşuyor. Ne diyor? Domates, biber, patlıcan? Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. detayına girmeyeyim.

Bugün yokluk kuyruğu yok varlık kuyruğu var. Halkımı sömürmek isteyenlere, simsarlara fırsat vermemek için biz bu adımı attık.

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