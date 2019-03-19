Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ereğli'de önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. Sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval bizzat çıkıp geldim. Bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da 3 mitingimiz olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladık.



Ereğli kuruluş aşamasında CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Ereğli şimdi de yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir.

CHP etrafına bazı partileri toplayarak karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı resmen bir kısmı da fiilen var. CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu.



Kürtler benim kardeşim. Abazası, Çerkesi, Lazı, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan’da oylar HDP’nin.. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Ama nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan git oraya. 31 Mart bir beka meselesidir. Orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Oylarımızı böldürmeyelim, kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım.

Bölücü örgütün emrindeki parti oynanan oyunu ifşa edip bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkmaya başlıyor. Artık bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.



Bunlar bu işi çözemeyeceklerini anlayınca konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda’da medeniyetimize olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Silahına yazdığı isimlere, tarihine dikkat ettiniz değil mi…



İslam dünyasından kaynaklanan terör.. Kim diyor bunu? Bay Kemal.. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? Allah aşkına söylüyorum CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? 31 Mart bu adamların kullandıkları ifadeler nedeniyle beka meselesidir. YPG bize zarar vermez diyor. Kim diyor bunu? Bay Kemal…



Anadolu Yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin ya. 50 kardeşimizi alçakça öldürdün. Bunun hesabını vereceksin. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Yasalarında 15 yıldan fazla hapis cezası yokmuş.



50 Müslümanı katledecek, sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz ya…



Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Eğer bizim parlamentomuz böyle bir karar alırsa ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu bu adamla ilgili vermiyorsa ben de bunu onlarla sürekli tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.

Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı. Bizim sizinle alıp veremediğimiz yoktu ki. Biz Müslümanız onlar da Hristiyan. Sınırlarımızın dibinde terör koridorları oluşturmaya çalışanların amaçları da aynı.



Bu işleri hafife alanlar Paris’te terör duruyor mu? Durmuyor. İngiltere’de, Hollanda’da? Durmuyor. Samimi olmadıkları için bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler.

Şurada bir İsrail, Filistin’de döktüğü kanın hesabını yaptılar mı? İşgal ede ede artık Filistinlileri ufacık yere sıkıştırdılar. Bundan sonra hiçbir oyun bizi vatanımızdan vazgeçiremez.

Kimse ezanımıza da bayrağımıza da el uzatamaz. Gereğini anında yaparız. Gabar’da Cudi’de Kandil’de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Afrin’De gereken dersi aldılar, Cerablus’ta gereken dersi aldılar.



Bir yandan beka mücadelesi verirken diğer yandan da yaptığımız yatırımlarla şehirlerimizi kalkındırıyoruz.

Ereğli Demir çelik Fabrikamız bir milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak. Ereğli’de bin kardeşimize ilave istihdam fırsatı çıkacak. Kendi zırh çeliğimizin levhalarını, kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli’De üretmeye başladık. Fabrikamızda galvanizleme tesisi inşa edildi.. Deneme üretimine başladık. Herhalde bunları belediye yapmayacak değil mi? Bunları biz yapacağız. Belediyemizle de buranın altyaspısı noktasında dayanışma içinde olacağız.



Geçtiğimiz yıl ülkede 102 ton yerli kömür üretimi yaparak bu alanda rekor kırdık. Türkiye Kömür işletmeleri için bu bölgede 1500 işçi alım sistemi sözü vermiştik. 1000 tanesi kura yöntemi ile işe başladı. Kalan 500 tanesi seçim sonrası yine kura yöntemiyle işbaşı yapacaklar.

Bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye kalkanlara en küçük bir muhabbetimiz olmaz. İsimler değişir ama hedef ve yol değişmez.