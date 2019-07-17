Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erbil’de konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.
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