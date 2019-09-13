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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan Diyarbakır’daki alçak saldırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi olay dün gece vuku buldu. Ve bu olayda ilk etapta 4 daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Şu anda tabi bir o kadar da 10 kadar yaralımız var. allah yaralılarımıza şifalar, şehitlerimize de rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik. Aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdik. Gerek valimizden, gerek an be an bilgileri aldığım gibi; şehit aileleriyle bire bir görüşme fırsatım oldu. 

Fakat onların tevekkülü, zaten biz diyor yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar diyor bizi yıldıramaz, yıldırmayacak.

Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu işten galip geleceğiz. Ve şu anda da bildiğiniz gibi gerek HDP İlçe Başkanı, gerekse Belediye Fen İşleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum.

ANKARA’DA ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ

İdlib’deki gelişmeleri ele alacağız. Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. bizim bunlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var. Amerika ile yaptığımız bazı görüşmeler var.

Görüşmeler neticesinde varılan bazı noktalar var. şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte bölgede lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Bu yeterli mi? Değil. Çünkü burada terör örgütü PYD YPG bunlara karşı Amerika’nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı şu anda? Henüz yok.

Şimdi BM Genel Kurulu’na gidiyoruz. BM Genel Kurulu’nda sayın Trump ile görüşmelerimiz olacak. Gerek dar kapsamlı, gerekse belki de ikili. Bu görüşmelerimizde bunları ele alacağız.

DİYARBAKIR’DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ

Şimdi tabi bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabi burada canı yanan anneler. Evlat acısı nedir bunu anneler gayet iyi bilir. Ağlarsa anam ağlar diyor ya, gerisi boş ağlar. Şimdi bu iş adeta serbest belki bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil belki binler oraya akacak. Ama tabi korku olayı da var. Fakat bütün bunlara rağmen şu anda STK’lar vesaire onlar da artık Diyarbakır’a gelmeye başladılar. Bu süreç daha da artacak. Ben analara şunu söylüyorum. Biz devlet olarak yanınızdayız. Bu süreci biz takip ediyoruz. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi Meclis’e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine kusura bakmasınlar biz prim vermeyiz.

Terör örgütünün yıkmış olduğu binaları yeniden inşa ettik. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor. Ama bunlar bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü tam aksine benim oradaki Kürt vatandaşlarımı, Kürt kardeşlerimi her türlü cefanın içine soktular. Onları orada sürdürürken, kendi evlatlarını yakınlarını en lüks yerlerde eğlendirdiler, en lüks yerlerde onlara yaşam sağladılar.

Biz Diyarbakır’da, Süleyman bey onları ziyaret edecek. Ve bu sabah kendisiyle onu da görüştük. Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum.

Diyarbakırdaki alçak saldırının detayları belli oldu
Diyarbakır'daki alçak saldırının detayları belli oldu

 

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