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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Milletimiz, şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayan hele hele bölücü örgüt unsurlarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır" dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Sözlerimin hemen başında son üç günde Hakkari’de şehit olan 5, Azez’de şehit olan iki askerimiz ile, Şırnak’ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamış, kalmamaya da devam edecektir. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitler tepesi belki hiç boş kalmayacaktır ama kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.

Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaklardır. Bugün burada ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Her yıl ilk iftarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyorduk. Devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine ülkemize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Kur’an’ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız” Aynı şekilde gazilerimiz için de müjdeler var.

Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Milletimiz, şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayan hele hele bölücü örgüt unsurlarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır.

Vatana, ezana bayrağa sahip çıkmak için verilen mücadele başkadır. Siyasi mücadele, nefisler için verilen mücadele bam başkadır.

 

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