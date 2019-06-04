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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.06.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli S-400 açıklaması

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak, "Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin de bayramını kutladı. Erdoğan burada askerlere seslenirken, "Pençe Harekatı'nın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii’ne kıldığı bayram namazının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Tüm temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin daimi olması.
Pençe harekatını yürütmek üzere savunma bakanımız kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla telefonda bir görüşme yaptık.
Bütün hassasiyetiyle pençe harekatı devam ediyor.

En ufak bir sapma yok kararlı bir şekilde devam ediyor ve sonlandırılan kadar bu harekat devam edecek.
Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK’ya bu konuda itirazi kaydımızı düştük.

Basandık kurullarıyla alakası yok seçim kurullarına yönelik böyle bir şey söz konusu.
Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bir defa hakimle ile ilgili bir konuda karar merci YSK değildir. Bu konular tamamen HSK’ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder.
Gerek HSK gerekse YSK’nın hassasiyetleri vardır bu hassasiyetle göre adımlar atılacaktır.

İDLİB’DE YAŞANANLAR

Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Trump’ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görülmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız.

Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici.
Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.

S 400 TARTIŞMASI

Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.
Biz ABD’ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik.
Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik.

Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız.

PENÇE HAREKATI'NA KATILAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçik'e seslendi. İstanbul'daki Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı’na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı’nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim’den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine alandaki Mehmetçik "sağol" diye karşılık verdi. Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.

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