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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi
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29.10.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu. "Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor." diyen Erdoğan, Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşması sırasında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri personelleriyle telekonferans yoluyla bağlantı kurarak görüştü.

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  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
  • Beştepede 29 Ekim töreni gerçekleştirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugün de ülkesinin geleceği, ezanı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmayan 82 milyon vatandaşımız var.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

"TÜRKİYE KİMSEDEN İCAZET ALMADAN İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

Türkiye kendi milli güvenliği söz konusu olduğunda kimseden icazet almadan istediğini yapabileceğini göstermiştir.

Barış Pınarı için bizi arayan liderlerden neredeyse hiçbiri kayıplarımız ve yaralılarımız konusunda üzüntü beyan etmemiştir.

Terörle mücadele sürecinin bir önemli sonucu da dünyada terör örgütlerine gösterilen ikircikli ifadeyi ortaya koymasıdır.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

"ONURLU DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin önceliğinin petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.

Türkiye'den başka her kim Suriye'de derdinin halkın geleceği olduğunu söylüyorsa, açık konuşuyorum, yalan söylüyordur.

Biz insan olmanın, Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.

1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam'ın en iyi temsilcisi olmayı başardık.

Doğrudan ülkemize sardırmakla hedeflerine ulaşamayanlar, milletimizin birliğini ver beraberliğini hedef alıyor.

"TARİH İÇİNDE BU MİLLETLE HAREKET EDİP PİŞMAN OLAN YOKTUR"

Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.

2023 için belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta kararlıyız.

Bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor.

Gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur.

Dünyanın dört bir yanında edindiğimiz yüz milyonlarca dostumuz bizim en büyük zenginliğimizdir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü başka bir öneme sahiptir.

Gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içindeyiz.

Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını 29 Ekim'e getirerek, bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık.

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için bir Mimar Sinan Operası hazırlattırıyoruz.

150 SAATLİK SÜRE SONA ERDİ

Bir taraftan ABD, bir taraftan Rusya ile 120 ve 150 saatlik yaptığımız mutabakatlar bitmiş bulunuyor.

Aldığımız bilgiler tahtında şuanda Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamiyle çıkarıldığı bilgisini yetkili merciilerimize verdi. Tabi görüşmelerimiz yine aynı şekilde devam edecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar... 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

CANLI YAYIN SÜRPRİZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında sürpriz canlı yayın bağlantıları gerçekleştirdi.

Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'ne, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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