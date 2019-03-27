Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bolu mitinginde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Sizleri yürekten selamlıyorum Bolu... Bolu'nun tüm ilçelerindeki köylerinde yaylalarındaki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum... Bir senelik hasretin ardından tekrar kavuştuk. Bizi bağrınıza bastınız teşekkür ediyorum. Uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah’ın izniyle verdi diyorum. Bize güç verdiniz milletimize daha iyi hizmet için cesaret verdiniz.



Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dimdik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye’yi yolundan alıkoyamaz.

Rabbim şahsıma 1999 depreminde ağır hasar gören Bolu’nun yaralarını sarmayı nasip etti. O depremde ölen tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Ekonomiden teröre kadar Türkiye’nin bekasını ilgilendiren her meseleyi çözüme kavuşturacağız. Esnaflarımızdan çiftçilerimize her kesimin sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak inşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız.



Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunun için 31 Mart’ta rekor destek bekliyoruz. 16 bin 500 km öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorundayız. Öyle bir cevap verin ki sesi ta Kandil’den Pensilvanya’dan duyulsun. Suriye’nin kuzeyinden Avrupa Parlamentosu’ndan duyulsun.



Biz Türkiye’ye Türk milletine sevdalı bir kadroyuz. Biz hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Kibirle gelen burnu havada gelen AK Parti kapısından giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu aramızda tutmayız. Bizim kapımız tevazu kapısıdır. Biz bu makamlarda ikbalimiz için değil milletin istikbali için bulunuyoruz. Biz bu koltuklarda Türkiye’nin parlak geleceğini inşa etmek için varız.

Bugüne kadar milletimize karşı asla hürmetsizlik etmedik etmeyiz. İnsanımıza asla tepeden bakmadık asla bakmayız. Her kim bizi tanımak istiyorsa bizi Bolu’ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi anlamak istiyorsa gelsin hemen yanı başınızdaki Bolu tüneline baksın. Bay Kemal o Bolu tünelini sizinkiler acaba patates deposunu yapsak diye konuşurken biz orayı geldik bitirdik. Senin daha çok ders alman lazım. Ülkemizin son 17 yılına eserlerimizle imzamızı koyduk.

Biz asla laf üstüne laf koymakla övünmedik. Taş üstüne taş koymakla övündük. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmek vaatlerini gerçeğe dönüştürmektir.

Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonradan nasıl mahcup olduğunu görüyoruz. CHP’nin Burdur Belediye Başkanı bu itiraf etti. CHP popülizmini bizzat ifşa etti. Daha önce de CHP’nin milletvekili denize dökeriz tehdidinde bulunmuştu.

Meclis kürsüsünden belge diye salladıkları sahte yalan çıktı ama yüzü kızarmadı. Somali için yola çıkıp Kenya’ya giden yürüyen merdivene tersten binen seçimde kendisine oy dahi kullanamayan bu zattan ne beklenir ya. Daha 3 hafta önce YPG bize saldırmaz dedi 15 Temmuz için kontrollü darbe diyen bu zattan ne beklenir. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal havalimanında FETÖ’cüler bunu tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne kaçırdı.

Bakın 17 yıldır diyor ne yaptın. Bak sadece Bolu’yu anlattım Bolu’yu. Eline diline dursun bak sadece Bolu… Bay Kemal’in hayatı palavra dürüst bir yanı yok. Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk’ün partisini 9 yıl içerisinde tanınmaz hale getiren bir genel başkan bu ülkeye de kimseye de fayda gelmez.

CHP kimlerle kol kola görüyorsunuz değil mi? Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Bay Sezai, Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git seninle gelmek isteyen onları da al. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir, farkları yok zaten. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP’li vatandaşlarımı endişeleniyor. Bu avuç marjinalden ayar yemek CHP seçmenine dokunuyor. CHP’li vatanperver kardeşlerime dokunuyor. Bizim gibi CHP’li kardeşlerimde bölücülerle kurulan FETÖ’cülerle kurulan kirli ittifaktan rahatsızlık duyuyor.

CHP’nin bölücülerin boyunduruğundan kurtulması için 31 Mart önemli bir fırsattır. Bolu’da bu yüzden CHP’ye gönül veren kardeşlerimizin de oylarına talibiz. "Ankara’da verilen oyların hesabını verecek" diyor Bay Sezai... Yavaş’a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor.

Şimdi Ankaralı kardeşlerim onlara gereken dersi inşallah Pazar günü verecek. İstanbul’da 3 milyon Kürt’ün oyu diyor sen kimsin ya ne zaman benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koydun.

Biz Bolu’ya sevgimizi eserlerimizle de gösterdik. Bolu’ya 17 yılda 12 katrilyon lira yatırım yaptık. Bir çok yatırımın inşası plan proje faaliyetleri de sürüyor. Boluspor’un stadyum başta olmak üzere ihtiyaçlarının farkındayız, inşallah önümüzdeki dönemde belediyemizle iş birliği halinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Bolu’nun güzelliğine Alpagut’taki millet bahçesiyle güzellik katacağız. Köroğlu Millet Bahçesini hizmetinize sunacağız. Akşemsettin millet Kıraathanesini hizmetinize sunacağız. Bolu tarihi ve turizm bölgesini kuracağız. Bolu’ya 400 yataklı genel hastane ve fizik tedavi hastanesi yapıyoruz. Bolu güney çevre yolu Mudurnu yolu seneye bitiyor. 155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı’nın inşaası sürüyor. Gölköy Barajı’nın şehrimize memba kalitesinde içme suyu vermeye başladık. Bolu’da yöresel lezzetleri öne çıkaran gastronomi merkezi yapacağız. Modern mimariye sahip Bolu kültür merkezini inşa edeceğiz.

Her şeyin iyisine layık olan Bolu’ya vizyoner, dürüst çalışkan bir arkadaşımı aday gösterdik. Kanadının biri kırık olan kuş uçmaz. Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması aynı hedefe koşması çok önemli. Maalesef bu uyum olmadığı zaman attığınız adımlar yarım kalır. Biz ne kadar istersek isteyelim o şehrin belediye başkanı istemedikçe arzu edilen değişim olmuyor, yatırımlar ve projeler istenildiği gibi ilerlemiyor.

Kayyumlarla Doğu ve Güneydoğu tamamen değişti bu ahengin bozulmasına izin vermeliyiz. Bunun için sizlerden Belediye başkan adaylarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. İnşallah Pazar akşamı müjdeler bekliyorum. Onun için durmak yola devam adım adım koşacağız.

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