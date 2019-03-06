Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” Programı’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Burada Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.
Tarım yapılan alanlarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz Aksi halde yazık olur. bu topraklar rastgele kullanılsın için değil. Tarım ise tarım için kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu millete ihanet ederiz.
258 ovamızı sit alanı ilan ettik. Bunu 300'e çıkartacağız.
Hiç kimsenin ne üreticimizin alın tersine ne de tüketicimizi sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.
Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz.
Çok uğraşmamıza rağmen maalesef vatandaşlarımıza halen istediğimiz fiyattan et sunamadığımızı itiraf etmek gerekiyor.
Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor.
Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.
Terör örgütünün çukur eylemleri güneydoğumuzu mahvetti.
Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu. Durup dururken güvenlik güçlerini devreye sokmadık. bu adımı ülkenin huzuru için attık.
Bir yatırımın olması için güvenin istikrarı olması lazım. Bu olmadığı zaman yatırım yapılmaz.
Bütün bunlar olmayınca FETÖ ile kanlı bir darbe yapmaya teşebbüs ettiler.
Ana muhalefet "PYD bize neden saldırsın diyor" Bu nasıl bir anlayış ben de diyorum ki saldırdı saldırdı.
Son olarak geçen yıl ağustos ayında ekonomi silahını çektiler. Tamamen suni bir anafor oluşturarak Türkiye'nin ekonomisin batırmaya çalıştılar.
Şimdi son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar.
Ama buradan söz veriyorum bunlara asla fırsat tanımayacağız.
CHP, terör örgütlerinin saldırılarında darbe girişimlerinde hiçbir zaman Türkiye'nin yanında yer almamıştır.
Kılıçdaroğlu Avrupa'da terör örgütlerinin temsilcileriyle paçavralarıyla yan yana fotoğraf çektiriyor.
İlk defa bugün burada bunu seslendiriyorum. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor. Uzay çalışmalarını etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz.
Türkiye uzay anasına engel olmanın ülkeye nasıl bir faydası olacağını çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum.
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