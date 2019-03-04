Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bartın’da kritik mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bartın’ı ve Bartın’ın güzel insanlarını özlemişiz. Siz Bartınlı kardeşlerimizin şu gerçeği iyi bilmesini istiyorum uzun zamandır gelemesek de Bartın’ı asla unutmadık. İnşallah bundan sonra bu kadar ayrı kalmayacağız.

Şahsımı rekor oy oranları ile Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Bu güçlü duruşunuzla Türkiye’nin yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz. Milli iradenin gücünü daha da perçinlediniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart’ta da bekliyorum, yine bir rekor bekliyorum.

Bartın’da sandığın rengi belli olmuştur. 31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bartın türküleri sadece sevdayı hasreti kavuşmayı anlatmıyor. Bizim sizlere olan hizmet aşkımızı da çok güzel şekilde anlatıyor.

Son 17 yılda Bartın’a 6 buçuk katrilyon tutarında yatırım yaptık.

16 bin öğrenci 567 akademisyenle şehrimizin sembolü olan Bartın Üniversitesi’ni biz kurduk, biz… Bu ülkede bizden önce hükümet yok muydu? Neden üniversite kurmadılar? Yeni yurt binaları açıyoruz sporcu yetiştirme merkezleri kapalı yüzme havuzu inşa ediyoruz. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, pratiğini ortaya koyduk.

Bartınlı ihtiyaç sahiplerine 367 milyon lira kaynak aktardık. 18 sağlık tesisi yaptık, 400 yataklı hastanemizle birlikte 4 tesisin yapımı devam ediyor. Bartın Batı çevreyolunun proje çalışmalarını başlattık. Bartın’da bin 210 konut projesini hayata geçirdik.

Bir liman şehri olan Bartın’a tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. Filyos limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik, 2023 yılında hizmete sunacağız. Filyos limanı ile Batı Karadeniz’de kombine taşımacılık hizmetini verecek olan bir liman kompleksini hayata geçireceğiz.

Bartın’ın uzun yıllar hasretini çektiği Kirazlıköprü barajının inşaatını tamamlayarak hizmete aldık. Kışla Barajı ile Bartın şehir merkezi taşkınlardan korunuyor. Kozcağız Barajı ile 25 bin dekar arazi sulanacak. 37 taşkın koruma merkezi ile Bartın şehir merkezi ve 46 yerleşim yerini taşkınlardan koruduk.

Bay Kemal diyor ki çiftçi battı, çiftçi bitti… 152 milyon lira değerinde tarımsal destek verdik. Bartınlı iş insanlarımızı 9 katrilyon lira tutarın da yatırım teşviki ile destekledik. Bartın’ı doğal gazla buluşturduk. Bartın’daki 12 bin 416 işyerimize 295 milyon TL’lik güvenlik kurumu desteği verdik. Bartın’a kültür merkezi kazandırdık. 7 tarihi eserimizin restorasyonunu tamamladık. Çözüm için kolları sıvamaktan geri durmadık. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir sorundan kaçmadık. Bizden önceki hükümetlerin halının altına süpürdüğü sıkıntılarla cesaretle yüzleştik. Bu anlayışla Bartın’ın da asırlık bir sorununa çözüm getirdik. Bartın’ın tapu sorunu vardı. CHP senelerce bu meseleyi istismar etti. Sizlerin bir asrı aşkın süredir başını ağrıtan bu meseleyi de çözüme kavuşturmak bize nasip oldu. Bartın’ın mağdur 1000 vatandaşını tespit ettik tapularını hak sahiplerine vermeye başlıyoruz. İmar barışıyla 21 bin 841 Bartınlı kardeşimizin sorununu çözdük.

Bartın’ın bu coşkusu şimdiden bize bir haber veriyor. 31 Mart akşamı Bartın’da bir değişim yaşıyoruz diyor.

Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Teröristler Kandil'de, Gabar'da, Tendürek'te, gömdük gömmeye devam edeceğiz.

CHP zihniyet yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu bunlar tek başına iktidar oldular mı ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı ahıra çevirmediler mi zannediyor musunuz şimdi bunlar değişti. Hatay’ın bir belediye başkan adayı diyor ki oy verirseniz hizmet alırsınız diyor. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı…

Bartın’dan Türkiye’ye sesleniyorum Türkiye’de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Bizde böyle bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen eğer Kürdistan’ı çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var haydi oraya git.

Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bunlar nerede hangi çukuru açtıysalar onları oraya gömdük mü?

Biz bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Hiçbir zaman bunlar Türkiye’nin dertleriyle dertlenmediler bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar.

İstanbul’a belediye başkanı olduğumda dedim ki 3Ç ile mücadele edeceğim; Çöp, çukur, çamur…

Şu anda bütün büyükşehirlerden başladık bu şehir hastanelerimizi yapıyoruz. Çünkü benim vatandaşım bunlara layık… Nereden nereye… Batı’da ABD’de bile bu şehir hastaneleri yok bunlara artık biz fark atmaya başladık. Türkiye olarak bu rekabette öne çıktık çıkıyoruz. Ayın 14’ünde Ankara Bilkent’te 3 bin 600 yataklı bir şehir hastanesi açıyoruz. Kısa bir süre sonra Etlik’te tane daha açıyoruz. Derdim şu bu millet yapar bunu göstermek…

Denizin altın Marmaray’ı geçirdik mi? Türkiye genelinde otobanlarla mesafeler aldık mı? Daha da olacak. Seçim dönemlerinde bunlar millete verdikleri sözü hiçbir zaman tutamadılar. Söz verdiler seçimden sonra unuttular. İktidarlarında taş üstüne taş dahi koyamadılar.

Savunma Sanayi’nde biz geldiğimizde yüzde 20’si yerliydi şimdi yüzde 65’i yerli. Ülkenin kıt kaynaklarını İstanbul’da bir grup yandaş elite peşkeş çektiler. Üretimde yerli girişimcilerimizi sürekli teşvik ettik.

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye borcu 23,5 milyar dolardı, Mayıs 2013’te borcu ödedik IMF ile işimizi bitirdik. Türkiye’yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti olmuştur. Türkiye’yi gerçek anlamda ekonomik bağımsızlığına kavuşturduk. Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç değilse bu AK Parti’nin başarısıdır.

Bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bay Kemal siz ölülerimizi bile rehin alıyordunuz. Bu ülke bunları yaşadı. Fırsatçılar yüksek fiyatlarla sebze ve meyveyi vatandaşımıza satmaya kalktılar tanzim satış noktalarını kurduk. 81 vilayette bu ürünleri ulaştıracağız.

Yeniden kuyruk başladı diyor Bay Kemal bu kuyruklar yağ, gaz, benzin kuyruğu değil varlık kuyruğu.

Fransa’nın sarı yelekliler gibi çok ciddi sosyal problemleri, İngiltere’nin Brexit kaynaklı sıkıntıları var. Asıl mesele problemlerle cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Mesele belirsizlikler değil nasıl çözüm aradığımızdır. İşte 17 yıldır bu yüzden başarılı olduk.