Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş'ı, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne ise Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu atadı. Seferinoğlu, Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt'ün emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atadı.
Öte yandan Vatikan Büyükelçiliği’ne Lütfullah Göktaş atandı.
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