Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Artvin'de önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bu yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize inşallah iş temin edeceğiz" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bugün Sarp Gümrük kapısının yeni binasını da hizmete açıyoruz.
5 sene 10 sene soran bu Artvin şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak.
Yusufeli bambaşka bir baraj olacak.
Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık.
Geçen yıl Artvin'i doğal gaz ile buluşturduk.
Yusufeli'nin yeni yerine taşınması sırasında ortaya çıkan sorunları en kısa sürede çözüyoruz.
YEREL SEÇİMLER
Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.
Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz?
İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gir. Defol oraya git... Ve biz size bu toprakalrı böldürtmeyeceğiz.
Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyor.
Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık.
Bu yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize inşallah iş temin edeceğiz.
DEVAM EDİYOR...
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