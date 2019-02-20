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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altındağ'da flaş mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altındağ'da flaş mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 Mart Filistin, Gazze, Suriye, Arakan dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

31 Mart DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kast edenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır inşallah.

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor. Dörtlü çete, "Siz güneydoğuda doğuda beraber olacaksınız" diyor Kandil. Batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceksiniz diyorlar.

Ben halkıma milletime inanıyorum.

Cumhur İttifakı olarak oylarımızı konsolide etmeliyiz. AK Parti ve MHP kendi içlerinde oy zayiatına gitmemeli.

Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var.

CHP ile HDP arasında azami müşterekler olabilir fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadetle bulamazsınız.

CHP ve zillet ittifakının gündeminde bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var.

Milletimizin rızkını gasp eden fırsatçılara destek olmak var.

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol ve doğal gaz aramalarımızı eleştiriyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Rumların rahatsızlık duyması gayet doğal. Burada sorgulanması gereken CHP'nin hazımsızlığı. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

Elbetteki biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı durdurmayacağız. İnşallah milletimize hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.

Bilkent şehir hastanesinin resmi açılışını 14 Martta yapıyoruz.

DEVAMI GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yaşlılık Şurasında önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşlılık Şurası'nda önemli açıklamalar


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