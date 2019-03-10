Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana'da dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstasyon Meydanı’nda düzenlenen Adana mitinginde konuştu.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Biz bu seçime cumhur ittifakı olarak giriyoruz. Pazarsa kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah.
Cumhur ittifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir.
Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sırasında sokaklarda meydanlarda kurulmuştur.
Bu ifadelerimi iyi dinleyin. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.
Bölücü örgütten emri alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü hep gördük.
Önceki gün CHP ve HDP öncülüğünde Taksim'de güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslaklarla sloganlarla terbiyesizlik ettiler.
Taksim'deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor.
Biz belediye işi gönül işi diyerek herkesi kucaklayacak bir yönetim taahhüt ediyoruz.
Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bayrağa da hürmet etmez. Ezana sahip çıkmayan Allah korusun düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar.
Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Bu ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Çukurova bölgesel havalimanında bir sıkıntı yaşadık maalesef. Müteahhitlerden kaynaklanan bu sıkıntıyı aşmak için seçimden sonra ne gerekiyorsa yapacağız.
Güney Adana kalkınma programını hazırladık. Amacımız bu bölgenin sosyal kültürel ekonomik gelişimini hızlandırmaktır.
Türkiye yakın tarihine baktığınızda iki zihniyeti görürsünüz.
Birisi CHP zihniyeti. İkincisi ise milleti vatanı düşünen Demokrat Parti ile başladı aynen bizlerle devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle