Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan şu mesajları verdi:
13 KASIM’DA PLANLANAN ABD SEYAHATİ
Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Görüşme sonrasında karar vereceğim.
ARINÇ’IN KHK’LAR FACİAYDI AÇIKLAMASI
Kendisi bir hukukçudur. KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Bu açıklamayı kabullenmek mümkün değil. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız.
RUSYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız'' dedi.
Ayrıntılar geliyor…
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