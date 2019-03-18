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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki kurbanların ailelerine seslendi... 'Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti'
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Gündem
AA
18.03.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki kurbanların ailelerine seslendi... 'Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti'

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki kurbanların ailelerine seslendi... 'Şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etti'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz. Batılı ülkelerin hafife aldığı gibi hafife almaması gerekir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ''Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. '' dedi.

Christchurch'teki saldırıda şehit olan Müslümanların aileleri ve yakınlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye esnasında telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine seslendi.

Sözlerine şehit ailelerine ve Müslümanlara başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

"Cuma günü başımıza gelen bu olay çerçevesinde bizim şehitlerimizle ilgili değerlendirmemiz şudur: Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok açıkça ifade etmem gerekir. Bu bireysel bir olay değildir, organize bir olay olduğu çok açık, net ortadadır. Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz. Batılı ülkelerin hafife aldığı gibi hafife almaması gerekir. Bu inceliği fark ederek üzerine üzerine gitmesi gerekir. Bunu Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile paylaştım. Terör eylemlerinden çok çekmiş ve çok şehitler vermiş Türkiye olarak ortak çalışmalar yapabileceğimizi de söyledim."

Erdoğan, Yeni Zelanda ve çevredeki tüm Müslümanların her zaman kardeşleri olduğunu, en yakın zamanda bölgeye yapacağı ziyaretle şehit aileleri ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar, "Sizi çok seviyoruz, Allah sizi ve Türkiye'yi korusun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ruhları için Fatiha da okudu. 

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