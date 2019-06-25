Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanunu'nu onayladı. Kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı... Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 25 Haziran 2019
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