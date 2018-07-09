Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti... Yeni yönetim sistemine geçildi

Erdoğan'ı taşıyan konvoya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan’ı TBMM girişinden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı törenle karşıladı. Erdoğan'ın aracına Meclis'e girdiği sırada güller atıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.43'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.







Erdoğan'ın ettiği yemin şöyle: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”







Yeminin ardından TBMM'de bulunanlar uzçun süre Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Ardından İstiklal Marşı okundu.



ERDOĞAN: BAŞKAN DİYEBİLİRSİNİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken gazetecilere ilk değerlendirmesini yaparak "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi. Gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı" sorusuna ise "Başkan diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

CHP, HDP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLER OTURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye girdiği sırada AK Partili ve MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller ise yerlerinde oturmayı tercih etti.



*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına Meclis'e girdiği sırada güller atıldı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine bunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, TBMM'nin 27'inci dönem milletvekillerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında 12'inci Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Birinci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye ve devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu gelecek nesillerin bize emaneti olan cumhuriyeti, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."

TÖREN NASIL DEVAM EDECEK?

Anıtkabir ziyaretinin ardından, saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni gerçekleşecek. Saatler 19:30'u gösterdiğinde ise törene katılan misafirler onuruna verilen akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21:30'da ise yapacağı basın açıklamasıyla yeni kabinesini açıklayacak.