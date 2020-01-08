Gülseli KENARLI - Uğur CAN-Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:38,
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.
İki liderin görüşmede ABD-İran gerilim ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele alması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle