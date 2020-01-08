Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı

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Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.



İki liderin görüşmede ABD-İran gerilim ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele alması bekleniyor.



