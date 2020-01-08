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Gülseli KENARLI - Uğur CAN-Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:38,Son Güncelleme:/

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı.

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  • Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
  • Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
  • Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
  • Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi’nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.

İki liderin görüşmede ABD-İran gerilim ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

 

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi başladı

 

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