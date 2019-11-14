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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar
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Haber Giriş: 14.11.2019 - 00:06, Son Güncelleme:/

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gündemimizde yer alan konulara ilişkin samimi görüşmeler gerçekleştirdik.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine değindik.

Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik.

(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.

Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Temsilciler Meclisi kararları bizi incitti.

Terör örgütü DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele ettik.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trumptan önemli açıklamalar

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.

Erdoğan ile Suriye'deki durumu müzakere ettik.

Üretken bir toplantı gerçekleştirdik.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trumptan önemli açıklamalar

Gerçekleşen müzakereler oldukça başarılıydı.

Ekonomik ilişkilerimizin büyük bir potansiyeli var.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trumptan önemli açıklamalar

İstikrarlı ve barışçıl bir Ortadoğu için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor.

S-400 konusunu konuştuk. Umarım çözeriz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trumptan önemli açıklamalar

Türkiye F-35 için çok önemli parçalar üretiyoruz.

Türkiye, ABD'nin çok iyi bir müttefiki.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticareti hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
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