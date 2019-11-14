Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Gündemimizde yer alan konulara ilişkin samimi görüşmeler gerçekleştirdik.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine değindik.
Trump ile milli güvenliğimizi tehdit eden terör oluşumlarıyla mücadele konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik.
(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.
Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.
Temsilciler Meclisi kararları bizi incitti.
Terör örgütü DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele ettik.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI
Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.
Erdoğan ile Suriye'deki durumu müzakere ettik.
Üretken bir toplantı gerçekleştirdik.
Gerçekleşen müzakereler oldukça başarılıydı.
Ekonomik ilişkilerimizin büyük bir potansiyeli var.
İstikrarlı ve barışçıl bir Ortadoğu için çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor.
S-400 konusunu konuştuk. Umarım çözeriz.
Türkiye F-35 için çok önemli parçalar üretiyoruz.
Türkiye, ABD'nin çok iyi bir müttefiki.
Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticareti hedefliyoruz.
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