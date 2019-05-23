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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz sürecektir.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren ardından Almanya'ya uzanan ve İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki 'İslam' ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

Sömürge aydınlarıyla mücadele ettik. 

İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur. Halbuki İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de yazılabilmesi de mümkün değil.

İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.

Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın. Müzeyi muhakkak gezin. Fuat hocamız nelerin başını çekmiş, kütüphanesini muhakkak görün. İnanıyorum ki onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır. Sizin geleceğe bakışınızı o noktada teşvik edecektir"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz


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