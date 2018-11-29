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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
29.11.2018 - 00:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının, çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, yıl içerisinde bakanlar düzeyinde 12 toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu faaliyetlere aktif olarak katıldığını, görüşlerinin G20 ortaklarıyla paylaşıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız."

PARAGUAY VE VENEZUELA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018'de Paraguay'ın başkenti Asuncion'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz."

"TRUMP'LA MÜNBİÇ KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız." şeklinde konuştu.

RUSYA'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALIMI

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Buenos Aires’te gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin’e gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Buenos Aires'e gitti.

Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de başka bir uçakla Arjantin'e hareket etti.

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